Det er rett og slett livsfarlig å gå på fortauene i nærområdet mitt

03.01.2023 12:45

Det er en imponerende mangel på strøing og snømåking, skriver Thor Kleppen Sættem. Bildet viser forholdene på fortauene langs Sporveisgata på Bislett.

De siste ukene har jeg nesten følt meg som en 80-åring. Er det lov å håpe på bedre tider?

Riktignok har jeg bikket 50 år, men de siste ukene har jeg nesten følt meg som en 80-åring. Det er ikke ufarlig for tiden når menn i min alder skal forsøke å gå lett og ledig på ishålken forbi flotte damer i Oslo!

Jeg er så heldig at jeg bor i gåavstand fra jobben. Derfor kjører ikke bil og tar heller ikke kollektivtrafikk i hverdagen. Det er da man skjønner at man har valgt feil. I hvert fall på denne tiden av året.

Rundt i nærområdet mitt på Bislett og Majorstuen er det rett og slett livsfarlig å gå på fortauene. Speilblank is, litt ujevnt underlag og en imponerende mangel på strøing og snømåking. Takk og pris for sykkelfeltene, for de er i hvert fall ganske godt måket og ryddet.

«Måk sjæl», sa Raymond Johansen

I romjulen kom jeg kjørende med bil i Waldemar Thranes gate. Riktignok gjorde den eldre mannen det litt vanskelig for meg der han gikk midt ute i kjørebanen, og jeg måtte gi ham tid til å komme seg et stykke videre før jeg fikk kjørt forbi. Men jeg stresset hverken ham eller meg selv, rett og slett fordi han gjorde det eneste rette for å slippe fall og skader og alt som i verste fall kan følge med slikt.

Jeg husker jo en legendarisk uttalelse fra Raymond Johansen for en del år siden. Da det ble klaget på dårlig snømåking, svarte han som nå er byrådsleder: «Måk sjæl». Og det kan han jo ha litt rett i, for kommunen kan ikke gjøre alt for alle.

Men så er det jo dette med at vi ikke alle kan gå rundt med spade til og fra jobb og skole og matbutikk. Og vi kan ikke ha med bøtte med strøsand når vi forsøker å bevege oss utendørs.

Dessuten har kommunen økt all verdens avgifter kraftig de siste årene. De vanlige kommunale avgiftene har økt mye, og i tillegg kreves det nå inn nesten 2 milliarder kroner i eiendomsskatt. Stadig flere får nå krav om eiendomsskatt, og flere blir det i 2023.

Underhaugsveien på Bislett.

Reduserer livsgleden

Så bør vi ikke da kunne forvente at kommunen tar et større ansvar for snømåking og strøing? I sentrum er det kanskje nødvendig å følge opp gårdeierne bedre, men også kommunen selv har mye å gå på når det gjelder å holde orden på gangveier og andre steder hvor mange av oss er avhengige av å kunne gå.

Oslo er ikke alene om dette problemet, ei heller er dette første vinteren hvor vi irriterer oss over glattisen. Uansett, det er ikke bra når innbyggerne i Oslo gjennom mange vintermåneder risikerer helsen på glattisen. Det reduserer livsgleden og muligheten til å komme seg ut.

Derfor bør Oslo kommune gjøre mer for å sørge for at det måkes og strøs og gjøres lettere for oss alle å ferdes rundt omkring i byen.

Er det lov å håpe på bedre tider, uavhengig av om byrådslederen neste vinter representerer Arbeiderpartiet eller Høyre?

Innleggsforfatteren har hatt flere verv for Høyre og er nå tilknyttet Oslo Høyre. Han skriver innlegget på egne vegne.