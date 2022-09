Kritikk av dronning Elizabeth blir slått hardt ned på. Hva skjedde med ytringsfriheten?

Nordmenn med bakgrunn fra tidligere britiske kolonier må få mene noe om det britiske kongehuset uten å bli slått ned på, skriver Nora Warholm Essahli. På bildet: Dronning Elizabeth på Jamaica i 2002.

Når offensiven blir så massiv som den vi har sett de siste dagene, bør det vekke bekymring for minoriteters reelle ytringsfrihet.

Det er ganske forstemmende å lese hvordan kritikk av britisk imperialisme og dronning Elizabeths (RIP) rolle i den blir slått så hardt ned på i sosiale medier. Da tenker jeg spesielt på kritikken som kommer fra folk med bakgrunn fra tidligere britiske kolonier.

Blant andre har Sofia Rana (Rødt) mottatt mengder av hets etter sine utspill. Hun har også vist frem hva slags rasistisk hets andre i samme posisjon er blitt utsatt for.

I kommentarfeltene går det i noen skammelig velkjente spor som «dra tilbake dit du kom fra», formaninger om å være takknemlig eller «dra» og ønsker om at vedkommende skal dø (ironisk nok?). Og mange andre stygge ting som jeg helst lar være å gjengi.

Belærende og nedlatende

De massive sanksjonene har også et penere ansikt, som det er vanskeligere å få tak på. Det består av formaninger om god takt og tone, et slags forsøk på å legge lokk på kritikken enn så lenge og gjerne akkompagnert av belæring om hvordan det politiske systemet og maktfordelingen fungerer. Det er både nedlatende og utgjør et forsøk på innskrenking av ytringsrommet når det kommer med krav om å innordne seg.

For hva skjedde plutselig med det store, vide ytringsrommet alle vanligvis snakker så varmt om? Jeg sikter til det rommet som Ytringsfrihetskommisjonen vektla i sin nylig utkomne rapport, og som også rasister både i og utenfor kommentarfeltene bruker for hva det er verdt, når det passer dem.

Når offensiven blir så massiv som den vi har sett de siste dagene, bør det vekke bekymring for minoriteters reelle ytringsfrihet. Den bekymringen har vi dessverre sett lite til foreløpig.

Gjorde jobben sin

En del av det jeg har lest som handler om Elizabeth IIs rolle, positiv eller negativ, under avkoloniseringen, virker også ganske kunnskapsløst. Jeg er ingen ekspert på dette. Men denne monarken var vel kanskje først og fremst kjent for å holde stand og ikke blande seg inn i politiske forhold, kun med noen få unntak i løpet av sine 70 år på tronen.

At hun skulle være en pådriver for kolonienes frigjøring, som enkelte hevder, fordi hun ble sendt ut på jobb for å beklage og markere slutten på kolonitiden, blir å dra den altfor langt.

Om hun så hadde vært motstander av denne utviklingen, ville hun sannsynligvis gjort akkurat det samme, nemlig jobben sin. Noe annet ville nemlig vært skandaløst.

Jobben besto i å være selve personifiseringen av Storbritannia og Samveldet av nasjoner, en rekke tidligere kolonier, deriblant mange hun også var overhode for. Ikke som en politisk aktør som sådan, men som et viktig politisk og diplomatisk redskap for landets interesser, dyrket frem gjennom århundrer med kostbar imagebygging. En jobb som dronningen bejubles for å ha gjort glimrende bra, helt sikkert med rette.

Prins William møtte protester

Dette må de som fortsatt lever med konsekvensene av koloniseringen, ha rett til å si noe om. Det gjelder nordmenn med bakgrunn fra land som er blitt plyndret, splittet og overlatt til en forferdelig krig etter årevis uten selvråderett.

Er det virkelig så vanskelig å forstå at hva et slikt kongehus symboliserer, nødvendigvis avhenger av hvor man ser det hele fra?

Og det er langt fra første gang man bruker denne retten, om man skulle tro noe annet. For å nevne ett eneste eksempel så måtte prins William og hertuginne Kate legge om ruten under sin turné i tidligere kolonier i Karibia på grunn av protester. Dette var altså tidligere i år. Deres jobb besto blant annet i å beklage for fordums forbrytelser, i kraft av sine roller.

Så får man høre at timingen er dårlig. Men hvem er det som gidder å lytte til eller trykke disse perspektivene ellers?