Uheldig forslag om mer hemmelighold

Vissheten om at det når som helst kan bli bedt om innsyn i brev og dokumenter, virker skjerpende på kvaliteten i arbeidet, skriver Per-Kristian Foss (bildet).

Regjeringen bør ikke fremme dette forslaget for Stortinget.

25.04.2023 21:00

Mange år som riksrevisor og stortingsrepresentant i Stortingets kontrollkomité har gjort meg til varm tilhenger av innsynsretten i offentlig forvaltning. Derfor reagerer jeg sterkt mot forslaget som Justisdepartementet har sendt ut.

Det innebærer en innstramming av muligheten for innsyn i såkalte interne dokumenter og skaper større vanskeligheter med å etterspore saksbehandling.

Virker skjerpende

Norsk lovgivning har hittil sikret bred innsynsrett i forvaltningen. Det har gitt mulighet til kritisk å følge med i behandlingen av viktige saker før konklusjon trekkes og eventuelt legges frem for Stortinget.

Slik publisitet kan nok oppleves som ubehagelig for statsråder og toppbyråkrater. Ofte har jeg hørt at presse og organisasjoner «forstyrrer» saksbehandlingen. Det er et svakt argument etter mitt syn.

Jeg mener tvert imot at vissheten om at det når som helst kan bli bedt om innsyn i brev og dokumenter, virker skjerpende på kvaliteten i arbeidet. En rekke ganger har vi sett at nettopp innsyn i offentlig saksbehandling underveis har tilført sakene nye momenter. Det er jo nettopp dette demokrati handler om.

Grobunn for mistillit

Hemmelighold rundt avgjørelser skaper grobunn for mistillit.

Det var lovende da regjeringen i sin Hurdalsplattform skrev at den «vil sikre at offentlighetsloven og prinsippet om mer offentlighet praktiseres i alle offentlige virksomheter».

Høringsutkastet fra Justisdepartementet nå går i motsatt retning.

Politisk er det overraskende, men kanskje forklarlig: Da Riksrevisjonen for noen år siden la frem en rapport om forvaltningens praktisering av offentlighetsloven, var nettopp Justisdepartementet på topp på «verstinglisten».

Høringsutkastet vil utvilsomt gjøre det vanskeligere å følge med på hva som skjer i offentlig forvaltning, hvis det skulle bli en realitet.

Høringen pågår fortsatt, og for regjeringen er det ikke for sent å snu: Den bør ikke fremme dette forslaget for Stortinget.