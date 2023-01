NRK P1+ skal fortsatt være viktig!

19.01.2023 02:00

Radiolytter Odd Grann er redd for å miste favorittkanalen sin, noe han uttrykker i Aftenposten og i kampanjen «Ja til eldre» på Facebook.

Som kanalsjef setter jeg stor pris på engasjementet. Det er imidlertid en utfordring at det skapes skremmebilder i debatten. Det er riktig at P1+ har et mindre budsjett i år enn vi hadde i fjor. NRK må spare over 300 millioner kroner i 2023. P1+ er, i likhet med andre redaksjoner, ikke unntatt slike sparetiltak.

På underskriftskampanjen «Redd innholdet i P1+, det haster» slår Grann fast at NRK raserer kanalen, at program vingeklippes, og at tilbudet blir langt dårligere. Realiteten er at det er for tidlig å si hva det nye budsjettet betyr for innholdet. Akkurat nå jobber dyktige radiofolk med hvordan vi kan snu oss for å lage et så godt innhold som mulig.

NRK P1+ skal fortsatt sørge for god allmennkringkasting sammen med de andre tilbudene våre. Både NRK P1, NRK P2, NRK Klassisk, NRK1 og NRK2 brukes hyppig av den eldre befolkningen i landet, i tillegg til P1+.

Jeg ser frem til å møte Odd Grann for å lytte til hans innspill, både som redaksjonell bidragsyter i NRK P1+ og som debattant. I møtet vil jeg forsikre ham om at P1+ er og vil være en viktig kanal for NRK.

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef, NRK Radio