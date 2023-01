Avsporing av togdebatten

11.01.2023 23:00

I Aftenposten 9. januar refereres det til en diskusjon mellom Bane Nor og Vy om mulighet for fullskala testing. Vi har således to offentlig eide selskaper, med direktører med millionlønninger, som forsøker å legge skylden på hverandre. Dette er en avsporing av debatten. Normal prosjektledelse skulle tilsi at Bane Nor som byggherre tidlig i prosjektet gjorde tekniske beregninger og utarbeidet anbudsspesifikasjoner, og at man for et prosjekt til 36 8 milliarder kroner ikke venter til prøvedrift for å finne ut om dimensjoneringen holder. Prøvedrift skal normalt omfatte endelige tekniske justeringer samt bekrefte at garantier for teknisk utstyr holder.

Et annet tema er Norconsults rapport av 26. oktober med ni anbefalinger til Bane Nor. Vi må akseptere at Bane Nor ikke har tilstrekkelig teknisk kapasitet i organisasjonen og derfor må bruke konsulenter, men dette skulle også vært gjort for lang tid tilbake. Konserndirektør Stine Undrum hevdet i forrige uke at rapporten ikke var blitt «løftet opp» til ledelsen. Jeg vil anta at Bane Nor har et system når det gjelder prokura (fullmakt) for eksterne kontrakter, og at dette er et ledelsesansvar.

Trond Westeren, sivilingeniør elkraft