Tilgi meg, kjære foreldretrener!

Idrettens største problem er hverken regn eller innetreninger, men frafall, skriver papptrener Lars Vinden. Bildet er en illustrasjon. Vis mer

Det er ikke lenger slik at alle barn vokser opp med forfrosne tær etter endeløse skiturer i marka.

Publisert: 27.09.2023 13:35

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Du som er lei foreldre som melder ungene av trening når det regner (Aftenposten, 26. september). Du som står med stoisk ro på treningsfeltet i regn og ruskevær og tenker: Dette har ungene våre godt av, det bygger robusthet og karakter. Jeg er så enig!

Likevel er ikke livet alltid helt enkelt. Det er ikke lenger slik at alle barn vokser opp med forfrosne tær etter endeløse skiturer i marka, eller er vant til å trosse vær og vind i jakt på en ny fjelltopp i løpet av skoleferien.

Usikker på fotballfremtiden

For noen – og la oss for enkelhets skyld kalle denne «noen» for «Marte» – er fotballtreningen den eneste gangen man er i ordentlig fysisk aktivitet utenom skolen i løpet av uken.

Som treneren til Marte vet jeg at hun er usikker på fotballfremtiden. Hun har egentlig lyst til å prøve koret på mandagene, og sannelig kom det ikke et nytt spill på Ipaden som hun ikke har fått spilt ordentlig ennå! Når høstmørket setter inn og det blir mørkt og kaldt ute, er disse alternativene stadig mer fristende for Marte.

Og kan vi egentlig klandre henne? Ja, hvem har bestemt at å løpe etter en ball i all slags vær skal være selve meningen med livet?

Jeg vet også at hvis Marte slutter, så slutter også bestevennen «Zara», og da blir ikke fotball så gøy lenger for «Andrea» heller. Plutselig ble 11 fotballsparkende niåringer til 8, mens jeg klør meg i hodet og lurer på hvordan vi skal klare å stille et lag i serien til neste år.

Problemet er frafall

Idrettens største problem er hverken regn eller innetreninger, men frafall. Og kanskje var det akkurat den ene treningen i regn og ruskevær som ble tungen på vektskålen for Marte. Med den konsekvens at ti andre ble dratt med i dragsuget!

Så tilgi meg, kjære foreldretrener, for at jeg av og til gir etter når Marte står der med sine dådyrøyne og spør: «Vær så snill, kan vi ikke få lov å trene inne i dag?»