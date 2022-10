Fakta og myter om ME

Silje Endresen Reme Professor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Signe Flottorp Forskningssjef, Folkehelseinstituttet

Vegard Bruun Bratholm Wyller Professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sett under ett viser forskningen at ME best kan forklares av et komplekst samvirke av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, skriver innleggsforfatterne.

De siste ukers ME-debatt viser at det er viktig å korrigere feilaktige påstander.

ME-diagnosen er usikker, uspesifikk og tidsavgrenset. ME fremstilles ofte som en sikker og livslang diagnose. Men dette er en myte. ME diagnostiseres utelukkende på bakgrunn av pasientens egen sykehistorie og symptombeskrivelse, etter gitte diagnosekriterier arrow-outward-link .

Dette skaper større usikkerhet enn ved tilstander der vi har objektive tester, og innebærer at ulike leger vil gi ulike diagnoser arrow-outward-link til samme pasient. Derfor kan vi heller ikke si noe sikkert om hvor mange som har ME.

Leger ved Haukeland sykehus undersøkte 365 pasienter som var henvist fra fastlegen med mistanke om ME. Kun 18 prosent endte med diagnosen arrow-outward-link , mens de fleste hadde psykososiale belastninger.

Utmattelse er et av de viktigste kjennetegnene ved ME. Men utmattelse er også et vanlig symptom i den generelle befolkningen. Hele én av tre opplever arrow-outward-link perioder med utmattelse som varer i mer enn seks måneder. Utmattelse er også vanlig arrow-outward-link ved somatiske og psykiatriske sykdommer.

Symptomet pem (post-exertional malaise, eller anstrengelsesutløst symptomforverring på norsk) er ikke spesifikt arrow-outward-link for pasienter med ME-diagnose. Det er også overlapp i symptomer blant pasienter med ME, fibromyalgi, utbrenthet og irritabel tarmsyndrom.

ME-diagnosen er «ferskvare» og bør jevnlig revurderes av pasientenes fastleger. Mange tilstander går over av seg selv, også ME. En undersøkelse arrow-outward-link av unge med ME fant at syv av ti var friske etter ti år. En norsk undersøkelse arrow-outward-link viste at mer enn halvparten av pasientene kom tilbake i arbeid over tid.

Et komplekst samvirke

Årsaken til ME er høyst sannsynlig et samvirke av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

De siste 40 årene er det gjort mange studier som har forsøkt å finne årsakene til ME. Det ble nylig publisert en oppsummering arrow-outward-link som viste at det fra 1979 til 2019 var utført 1161 studier som undersøkte mulige årsaker gruppert i følgende kategorier: immunologi (297 studier), infeksjon (198 studier), nevroendokrinologi (198 studier) og psykologi (243 studier).

Omtrent 80 prosent er altså biomedisinske studier. Men til tross for omfattende forskning har man ikke gjort biologiske funn som med sikkerhet kan forklare symptomene.

Genetikk, personlighetstrekk og stress arrow-outward-link kan alle være sårbarhetsfaktorer. Hele syv av ti som får diagnosen, er kvinner, og det er to alderstopper arrow-outward-link : i tenårene og i begynnelsen av trettiårene. Infeksjon er ofte en utløsende faktor, men tilstanden kan også ha andre utløsende årsaker.

Sett under ett viser forskningen at ME best kan forklares av et komplekst samvirke av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

Dette betyr ikke at det rent biologiske nedvurderes. Tvert imot tar en slik modell høyde for at både psykologiske og sosiale faktorer har direkte kroppslige konsekvenser.

Tilsvarende er det godt vitenskapelig dokumentert at fenomener som stress (psykologisk faktor) og ensomhet (sosial faktor) har omfattende virkninger på immunforsvaret.

Hjelp av kognitive teknikker

Kognitiv adferdsterapi arrow-outward-link og gradert aktivitetstilpasning arrow-outward-link kan gjøre mange ME-pasienter friskere.

Denne påstanden er grundig dokumentert. Det er uredelig å påstå arrow-outward-link at det finnes vitenskapelige holdepunkter for at slike behandlinger gjør pasientene sykere.

Det er likevel ønskelig å utvikle behandlingstiltak arrow-outward-link med enda bedre effekt. En ny norsk studie arrow-outward-link viste god effekt av 16 timers kognitiv terapi gitt over 16 uker.

Fafo-forskere hevder de har utført studier som viser at mange av pasientene er blitt verre av behandling og rehabilitering som tilbys i det offentlige. Resultatene er ikke publisert i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter. Basert på tilgjengelig informasjon er prosjektene arrow-outward-link ikke utarbeidet og gjennomført for å undersøke effekt av rehabiliteringstilbud. Forskerne kan derfor ikke si noe om effekt av slike tiltak.

Det er derfor ingen grunn til at pasienter skal være redde for å oppsøke helsevesenet eller ta imot rehabiliteringstilbud. Både forskning og publiserte pasienterfaringer viser at man kan bli bedre og også helt frisk fra ME arrow-outward-link ved hjelp av kognitive teknikker.

Kan ikke «vedtas» av komiteer

Hva som er rett forståelse av en sykdom, kan ikke «vedtas» av komiteer.

I ME-debatten blir ofte to rapporter, en amerikansk arrow-outward-link (IOM, 2015) og en britisk arrow-outward-link (Nice, 2021), tatt til inntekt for et bestemt syn. Disse rapportene har selvsagt verdi, men de er ikke forskning, og de representerer ikke internasjonal konsensus.

Den amerikanske rapporten skal bekrefte at «ME er en alvorlig fysisk sykdom». Dette er feil. Arbeidsgruppen skulle vurdere navn og diagnosekriterier arrow-outward-link for ME. Konklusjonen var at ingen av diagnosekriteriene var gode nok, og de foreslo nye kriterier og et nytt navn (Systemic Exertion Intolerance Disease – Seid). En ny norsk doktorgrad arrow-outward-link viser at heller ikke disse nye kriteriene har god kvalitet.

Den britiske arbeidsgruppen som laget nye retningslinjer for ME, var svært kontroversiell. Arbeidsgruppen nedgraderte all tidligere forskning på feltet og ble anklaget for å misbruke arrow-outward-link graderingssystemet Grade av nettopp de som laget det. Tre av fagpersonene trakk seg arrow-outward-link før retningslinjene ble publisert, mens en fjerde ble bedt om å gå. Sluttproduktet er blitt kraftig kritisert arrow-outward-link fra et samlet fagmiljø i England. En kommentar skrevet etter invitasjon fra det medisinske tidsskriftet The Lancet slår fast arrow-outward-link at retningslinjene er basert på ideologi, og ikke vitenskap. Retningslinjene er ikke innført i Norge, Sverige eller Danmark.