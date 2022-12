Et gratis råd mot høyere lederlønninger

6 minutter siden

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er i harnisk over lederlønninger i Statnett. Økonomisk teori tilsier at lav konkurranse gir økt pris. Solide lønninger tiltrekker gode søkere, men de stiller seg ikke i en offentlig kø. Interessenter vil ikke sende ut signaler til sine nåværende kunder, medarbeidere og arbeidsgiver om at de er på vei ut, med mindre de vet at de får den nye stillingen.

Lederstillinger i det offentlige har derfor gjerne bare én kvalifisert søker. Rekrutteringsbyråene har silt ut de andre, som forblir anonyme. Med én storfisk igjen må agnet være attraktivt. Forhandlingsposisjonen er kunstig sterk for kandidaten, som kan gå høyt ut med lav risiko. Eller arbeidsgiver tilbyr høyere lønn enn nødvendig. Begge deler gir høyere lønn.

For å vite om Haltbrekken har rett i at lederlønnsnivået er for høyt må han syreteste det gjennom åpen konkurranse. Det gjør man ved å avskaffe offentlige søkerlister og åpne markedet. Sannsynligheten for å få tak i gode eller bedre kvalifiserte søkere for en lavere lønn er høy.

Nina Riibe, administrerende direktør, Econa