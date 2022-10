Hva vil Obos med Rosenholm?

Obos har kjøpt flere eiendommer på Rosenholm i bydel Søndre Nordstrand og skal bygge boliger der.

Kjære Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj, jeg ønsker å utfordre deg på hva dere vil med Rosenholm. Jeg leser på hjemmesiden arrow-outward-link deres at dere planlegger opp mot 2000 boliger der. Noe mer står det ikke. Dere har sikkert noen tanker om hvordan området skal utvikles. Men jeg har også noen innspill. Jeg synes det kan være greit å starte en diskusjon om hva vi vil med Rosenholm nå, mens planene er i en tidlig fase.

Rosenholm ligger i bydel Søndre Nordstrand hvor vi finner de to områdene Mortensrud og Holmlia. Dette er flotte steder, men som dessverre har levekårsutfordringer. Et annet kjennetegn ved området er at det er få lokale arbeidsplasser. Det vi må få til, er at Rosenholm bidrar til å løfte hele området og blir en katalysator for utjevning av levekårsutfordringene.

Vi vet at det er et stort behov for studentboliger i Oslo. De fleste vil innvende at studentene nok ikke er så interessert i å bo så langt sør i Oslo. Jeg kunne tenke meg at Obos inngår et samarbeid med Universitetet i Oslo og/eller NMBU og etablerer et «satellitt-campus» på Rosenholm.

Da ser jeg for meg undervisningslokaler, kontorer, bibliotek, gjerne i tett samarbeid med kommunale etater, lokalt næringsliv og bydelen. Klarer dere å lage Rosenholm til en urban «klynge» med alle de viktigste funksjonene som gjør at studentene kan finne det attraktivt å «henge» lokalt, ja, da er dere med på å forandre og løfte Søndre Nordstrand.

Jeg vet du vil si at det er vanskelig å etablere kontorbygg og arbeidsplasser der ute, men kanskje hvis vi prøver litt ekstra hardt, så finner vi næringer og bedrifter som faktisk finner det interessant, hvis de bare har noen incentiver som lavere kostnader.

Så tror jeg at det er viktig at området får variasjon i boligmassen. Kan vi få det til å se ut som en liten by, med sine forskjellige nabolag, heller enn det sedvanlige med 4–10 etasjers lamellbygg som står på rekke og rad ispedd noen punkthus? Målet må jo være at mange forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn, alder og interesser finner seg til rette i sitt «nabolag». Hadde ikke det vært en flott utfordring å jobbe for?

James Stove Lorentzen, leder i byutviklingsutvalget i Oslo bystyre (H)