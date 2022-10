Terningkast 2 til Preben Jordal

25 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

I Aftenposten 30. september uttaler Norsk kritikerlags leder Preben Jordal seg om tilstandene i norsk anmelderi. Anledningen er lanseringen av den nye kulturavisen Tidens ånd.

Vi kan lese at Kritikerlagets leder etterlyser mer «vidd, snert og punch» i norsk kritikk. Dessuten mener Jordal at mye anmelderi fremstår som lanseringsjournalistikk. «Det er nok av tekster som er kjedelige å lese», tilføyer han.

I Morgenbladet arrow-outward-link samme dag utdyper Jordal sin tilstandsrapport om norsk kritikk: «Realiteten er at vi har et veldig stort sjikt med hverdagsanmelderi, som hverken er leseverdig eller spesielt nyttig for kunstforståelsen. For min egen del vil jeg mye heller ha interessante stemmer, gjerne krakilske og gjerne harde i klypa, enn en bøtte full av intetsigende kritikerprosa.»

Preben Jordals uttalelser er problematiske på minst to måter. Den ene handler om hans rolleforståelse. Som leder av Norsk kritikerlag skal han representere alle sine medlemmer utad og ivareta deres interesser faglig og økonomisk. Det er nok av krefter som søker å underminere den frie kritikkens posisjon.

Vi har begge erfaring som tillitsvalgt i Norsk kritikerlag, men vi har aldri opplevd det som vår oppgave å desavuere våre kollegers arbeid i offentligheten, slik Jordal her gjør.

Eller er det slik å forstå at vår egen leder selv mener å representere det høyeste nivået i norsk kritikk?

Et annet problem er det språklige nivået til Jordal. Skal man bidra til en kvalifisert debatt om norsk kritikk, må vi kunne forvente annet enn generelle vendinger om «vidd, snert og intetsigende kritikerprosa».

Sindre Hovdenakk, anmelder i VG

Cathrine Krøger, anmelder i Dagbladet