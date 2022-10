Regjeringen fører en hensynsløs elbilpolitikk

Ulf Tore Hekneby Administrerende direktør, Harald A. Møller AS

8 minutter siden

Elbilmålet om et rent elektrisk nybilmarked i 2025 er innen rekkevidde, men regjeringen er i ferd med å stoppe på oppløpssiden, skriver innleggsforfatteren.

Selv vi i bilbransjen forstår at også elbilkundene må bidra til statskassen. Men dette hensynet må forenes med nødvendige utslippskutt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det er opprørende å se hvordan regjeringen premierer fossile bilmodeller på bekostning av elbilene. Et paradoks jeg ikke hadde trodd var mulig å se for seg i 2022, med en rødgrønn regjering.

Vi ser på nært hold hvordan avgiftspolitikken styrer forbrukerne. Moms på elbiler og den nye engangsavgiften arrow-outward-link innebærer nå at det relativt sett blir gunstigere for mange kunder å velge fossilt fremfor fullelektrisk.

Regjeringen glemmer dessuten behovet for forutsigbarhet når de uten forvarsel ønsker å innføre en kraftig engangsavgift på elbilene kunder har ventet lenge på.

Vi håper Stortinget retter opp feilene i de kommende forhandlingene.

Fem hensyn å ta

Politikk handler om å prioritere ulike hensyn mot hverandre. Vi håper stortingsflertallet tar hensyn til følgende:

Hensynet til dem som har ventet for lenge:

Pandemi, krigen i Ukraina og ekstremvær er bare noen av årsakene til at mange har måttet vente uhyre lenge på sin nye elbil. Regjeringens forslag straffer disse kundene med en ekstraregning på titusenvis av kroner, om ikke enda mer. Vektavgiften straffer de tunge elbilene, tilpasset vanlige norske barnefamilier, ekstra hardt.

Hensynet til det grønne skiftet:

Skal vi kutte utslipp, må utskiftningstakten av gamle biler på norske veier prioriteres. De fleste bilene er fortsatt fossile, selv om nybilsalget kan bli fullelektrisk om noen år.

Hensynet til Norges posisjon som verdensledende på elbiler:

Symboleffekten har en håndfast verdi verden over. Vi er en viktig inspirasjonskilde for markeder vesentlig større enn vårt.

Hensynet til troen på at det nytter:

Maktesløsheten kan bli en fiende for dem som kjemper for et bærekraftig samfunn. Elbilmålet om et rent elektrisk nybilmarked i 2025 er innen rekkevidde, men regjeringen er i ferd med å stoppe på oppløpssiden. Vi trenger denne suksesshistorien for å vise at det nytter.

Hensynet til at det fortsatt er behov for incentiver:

Elbiler er fortsatt dyrere å produsere og har kortere rekkevidde enn konvensjonelle biler. Elbilene trenger fortsatt drahjelp.

Behovet for statlige inntekter kan ivaretas blant annet gjennom å fjerne de gjenværende fordelene for ladbare hybrider, biler med høyst diskutabel miljøeffekt. Lettelsene for dieselavgiftene kan også ses på i samme forbindelse.

Regnet med at regjeringen ville følge etter

Vi har sagt at vi allerede fra 1. januar 2024 planlegger å fjerne alle fossile personbilmodeller fra Volkswagen-utvalget i Norge. Det betyr for eksempel at vi fjerner ikonet Volkswagen Golf.

Dette gjør vi fordi vi skal gå foran når bilbransjen elektrifiseres. Vi regnet med at regjeringen ville følge etter.

Så tittet vi oss over skuldrene 6. oktober, bare for å oppdage at finansminister Trygve Slagsvold Vedum sto og fylte diesel arrow-outward-link .

Det kunne vært fristende å forlenge levetiden til de fossile Volkswagen-modellene, men vi står ved løftet vårt. Og så håper vi at SV kan få regjeringen på bedre tanker.