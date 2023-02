Endring av tippenøkkelen, er det beste løsning?

15.02.2023 23:00

Kort sagt, torsdag 16. februar.

Grasrota i idretten har sendt alarmerende varsler om manglende ressurser til aktiviteter for barn og unge. Aftenposten har hatt flere reportasjer om hvordan idrettslag og foreninger sliter for å få endene til å møtes.

Tidligere administrerende direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid foreslår å endre på den såkalte tippenøkkelen. Den fordeler inntektene fra overskuddet i Norsk Tipping, i 2022 ca. 6,6 milliarder kroner. Fordelingsnøkkelen er 18 prosent til kultur, 18 prosent til humanitære organisasjoner og 64 prosent til idretten.

Havnelid er kandidat til presidentvervet i Norges idrettsforbund. Innspillet må vel leses som en start av valgkampen til lederrollen i Norges største frivillige organisasjon.

Å endre på tippenøkkelen vil trolig skape politiske utfordringer. Jeg antar at både kultursektoren og humanitære organisasjoner vil protestere heftig.

Av de 3,3 milliarder kronene som idretten fikk fra Norsk Tipping i 2021, var det beskjedne midler som gikk til lag og foreninger. Det meste gikk til å bygge idrettshaller eller baner i kommunal regi, samt drift av Norges idrettsforbund/Olympiatoppen.

Klubber og lag er helt avhengige av dugnader, loppemarkeder og lokale lotterier. Det er den viktigste inntektskilden for aktivitet på grunnplanet.

Et paradoks i denne sammenhengen er at Kulturdepartementet nylig laget forskrifter som hindrer lokale lag og foreninger i å skaffe seg inntekter på en effektiv måte.

Kulturdepartementets begrunnelse? At dette kan gå ut over inntektene til Norsk Tipping. Logikken? Hvis man støtter et lokalt idrettslag med en hundrelapp eller to, så er ikke folk villig etil å kjøpe Lotto-kupong, joker eller satse på tipping. Hvor de har denne kunnskapen fra, skulle jeg gjerne visst.

Kanskje det hjelper at lokale klubber og lag får anledning til å drifte sine lotterier og skaffe inntekter direkte til klubbkassen fremfor å løpe på døren til naboene for å selge doruller og sokker.

Det kan neppe være en politisk oppgave for kulturministeren å ødelegge for frivilligheten ved å nekte den å bruke moderne hjelpemidler.

Finn H. Andreassen, samfunnsdebattant/tidligere journalist