Eurovision: La folket bestemme!

Også vi som til dagleg syslar med svært alvorlege spørsmål, kan ha fritidsinteresser.

20.05.2023 18:00

ESC-historikar Kato Hansen avleggar meg ein visitt i Aftenposten 15. mai. I eit forsvar for juryordninga i Eurovision Song Contest kritiserer han at eg i det heile tatt har engasjert meg i debatten som har oppstått etter årets finale. Med djup sarkasme skriv Hansen: «Nytt av året er at politikerne nå engasjerer seg, formodentlig av mangel på mer presserende saker å ta tak i». Han nemner tema som inflasjon og klimakrise som eg heller burde engasjere meg i.

For det første var underteikna ute i alle landets medium dagen før ESC-finalen og uttrykte uro for nettopp inflasjonen og korleis revidert nasjonalbudsjett ville påverke denne. Eg utfordra også statsministeren om klimapolitikken i Stortinget den same veka.

For det andre: Også vi som til dagleg syslar med svært alvorlege spørsmål, kan ha fritidsinteresser. Som samfunnsspørsmål er det sjølvsagt totalt uviktig kven som vinn Eurovision-finalen. Omtrent like uviktig som kven som vinn ein fotballkamp. Men eg var no likevel på arenaen og heia på Finland i helga, og eg skal på Ullevaal for å heie på Brann i cupfinalen komande helg.

Til sjølve saka: Skal vi halde fram med å la anonyme juryar overstyre folkefavoritten i Eurovision?

Hansen støttar juryordninga og skriv: «[Juryene] fikk også redusert effekten av migrantstemmer, som blant annet sørget for hele 189 seerpoeng til Ukrainas bidrag.» Dersom Hansen sin motstand mot å la folket bestemme skuldast frykta for at ukrainske krigsflyktningar skal støtte sitt eige land, trur eg kanskje ikkje det er underteikna som har den største utfordringa med å få prioriteringane sine i orden.