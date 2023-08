Krisen i fødetilbudet henger sammen med barnehageopptaket

Ulike sektorer påvirker fødetilbudet, mener Leni Brunborg og Gunnhild Riisøen, begge hovedtillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund Vestland. Vis mer

Som kvinner, mødre tillitsvalgte for sykepleiere mener vi at denne debatten burde handle om at regler i én sektor påvirker en annen sektor.

Publisert: 30.08.2023 14:27

NRK holdt folkemøte i Tromsø 28. august. I delen om fødetilbudet i Norge var det noe sentralt som manglet.

Debatten tok utgangspunkt i en tragedie: Renate ble sendt hjem fra Universitetssykehuset Nord-Norge fordi fødeavdelingen ikke hadde kapasitet. To dager senere døde lille Erik i magen hennes. Sykehuset har beklaget hendelsen.

Deretter handlet debatten om mangel på personell, herunder jordmødre. Men ingen snakket om at alt henger sammen med alt, sektor for sektor. Er ikke helheten politikernes ansvar?

Barnehageopptak må inn i debattene

Landets fødeavdelinger har vært presset i flere år. Sommeren ser ut til å gå fra vondt til verre på de fleste fødeavdelinger landet rundt.

Det er blitt skrevet mange artikler om mangelen på personell og en haug med innlegg om hvor dårlig ordningen for kontantstøtte er. Likevel vet vi at det enkelte måneder fødes flere barn enn resten av året. Statistikken viser at det fødes langt flere barn i sommerferien enn i desember. Hvorfor er det slik?

Én viktig årsak er reglene for opptak i barnehagene.

For barnehagene følger primært skoleårets kalender, hvor opptakene skjer i august. Til forskjell fra skolene er imidlertid barnehagen åpen store deler av sommeren.

Men føder man sent på året, kan man rett og slett måtte vente til neste barnehageår med å få plass i barnehagen. Planlegging av barnehageopptak gir derfor konsekvenser for forsvarlig drift av fødeavdelinger og ikke minst barseltilbudet.

Da er konsekvensen for stor til at disse ordningene ikke kan endres. Ja, det er mange momenter som må på plass for å få til god planlegging i barnehagene, men må vi virkelig velge her? Barn eller fødekvinner? Jordmødre eller barnehageansatte?

Dette handler om likestilling så vel som forsvarlig fødetilbud. Vi kjenner til mødre som har tatt ulønnet permisjon i flere måneder etter fødsel i november fordi de mangler barnehageplass frem til august året etter. En annen løsning er å «kjøpe» seg plass i barnehagen for å holde av denne til senere. Tenk på disse kostnadene!

Alt henger sammen med alt

Dette kan kommunene gjøre noe med. Politikerne burde tatt den debatten under folkemøtet i Tromsø og i mediene i etterkant.

Problemstillingen blir ofte omtalt i debatter som omhandler kontantstøtteordningen. Men som kvinner, mødre og tillitsvalgte for sykepleiere mener vi at denne debatten burde handle om at regler i én sektor påvirker en annen sektor.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) uttalte i april at «det ikke er god ressursbruk nå å innføre løpende barnehageopptak der vi er i dag». Beregningen er at løpende opptak til barnehagen ville koste staten sju milliarder kroner pr. år.

Men et viktig regnestykke er jo hva man hadde spart på å unngå at tusenvis av kvinner som føder på sommerhalvåret, ikke får et forsvarlig fødetilbud.

Og det gjelder mer enn penger. Den verste konsekvensen fikk vi dessverre se i sommer.