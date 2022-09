Har Angela Merkel skylden for Ukraina-krigen?

Nicolas Schwarz Tysk statsviter

Det er en skandale at Angela Merkel gjorde Tyskland mer avhengig av Russland etter 2014. Likevel var hun ikke alene om å gjøre Tyskland mer avhengig av Russland, skriver debattanten. Her er hun avbildet sammen med Russlands president Vladimir Putin.

Hun tok feil om Vladimir Putin. Men nesten hele Europa gjorde det.

Da man skulle lete etter ansvarlige for Ukraina-krigen, fant mange en syndebukk i Tysklands tidligere kansler Angela Merkel. Det forklares med at hun i 2008 var med på å stoppe Ukrainas tiltredelse i Nato.

Denne forklaringen blir for enkel.

Europeerne hadde større selvtillit

For det første var det ikke kun Merkel som stanset ukrainsk Nato-medlemskap. Med unntak av våre østeuropeiske naboer syntes hele Vest-Europa at dette var en dårlig idé. Motstanden kan også forklares med at europeerne hadde større selvtillit overfor USA etter deres nei til Irak-krigen.

USAs daværende president George W. Bush var svært upopulær i Europa. Å motvirke ham var en enkel og rask måte å oppnå popularitet på.

For det andre må vi ikke blande dagens situasjon med datidens Ukraina. På den tiden var de politiske forholdene i Kyiv mildt sagt umodne. Landet var delt i synet om Russland.

Det er også viktig å poengtere at flertallet av den ukrainske befolkningen på den tiden var imot Nato-medlemskap. Først etter revolusjonen i 2014, Krym-okkupasjonen og krigen i Donbas kunne man observere et tydelig flertall for vestlig integrasjon.

Man må også påpeke at et ukrainsk Nato-medlemskap mest sannsynlig ville betydd at Russland ville ha angrepet Ukraina allerede i 2008. På det tidspunktet kunne ikke Ukraina forsvare seg på den måten vi ser i dag.

Den tyske befolkningen må rette kritikken mot seg selv

Tok Merkel feil om Putin? Jo, skikkelig. Med unntak av østeuropeerne gjelder det nesten samtlige statsministre, regjeringer, partier samt mediehus i Europa.

Jeg husker godt at de fleste vestlige mediene hyllet Minsk-avtalen som et paradeeksempel for diplomatisk seier. De samme journalistene kritiserer nå beslutningene og politikerne.

Når mange i Tyskland selv nå kritiserer henne, glemmer man fort at Merkels kurs alltid ble støttet av et bredt og tverrpolitisk flertall. Sosialdemokratene kunne engasjere seg i gassforretninger i «Wandel durch Handel»-åndstiden, mens de Grønne var glade for å kunne avvikle atomenergien ved hjelp av russisk gass.

Tysk næringsliv og forretningsfløyen i Merkels parti ønsket billig gass og energi for økonomisk vekst. Merkel var landets mest populære politiker i nesten 16 år. Derfor må den tyske befolkningen rette kritikken mot seg selv.

Mye gikk galt i Russland-politikken

Kritikken fra utlandet er viktig og riktig. Det er en skandale at Merkel gjorde Tyskland mer avhengig av Russland etter 2014. Nord Stream 2 har aldri vært et privatøkonomisk prosjekt, slik hun og mange andre påsto. Likevel var hun ikke alene om å gjøre Tyskland mer avhengig av Russland.

Dette rettferdiggjør selvsagt ikke hennes handlinger. Men det er viktig å sette seg inn i hvilket kunnskapsgrunnlag politikerne hadde, da de tok avgjørelsene sine.

I retrospekt vet vi at mye gikk galt i Russland-politikken. Ja, Merkel tok feil om Putin. Men hele Europa til venstre for elven Oder gjorde det. Elven markerer grensen mellom Tyskland og Polen.