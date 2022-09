By-opprør mot Putin: Vil norske bystyrer være med?

Nina Witoszek Prosjektleder, The Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment, SUM, UiO

22 minutter siden

De russiske representantenes dristige opprør mot Vladimir Putin (bildet) er av en eller annen grunn blitt oversett av norske medier, påpeker innleggsforfatteren.

Denne aksjonen må spres mellom bystyrekolleger i Norden, Europa og den frie verden.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den uavhengige polske avisen Gazeta Wyborcza publiserte nylig en artikkel med overskriften: «Moskvas byrådsrepresentanter sier til Putin: Du er en fiasko, det er på tide å abdisere»

Den nesten suicidale uttalelsen er ikke uten presedens.

Anklager Putin for forræderi

Tidligere har en gruppe distriktsrådsmedlemmer i president Vladimir Putins hjemby St. Petersburg hevdet dette i en appell til det russiske parlamentet, statsdumaen: at Putins beslutning om å invadere Ukraina 24. februar førte til et massivt tap av menneskeliv. Og at beslutningen gjorde utallige russiske menn til funksjonshemmede veteraner, svekket den nasjonale økonomien og stimulerte Natos ekspansjon østover.

«Din og dine medarbeideres retorikk har lenge vært gjennomsyret av intoleranse og aggresjon, som til slutt presset landet vårt tilbake til den kalde krigen», står det i appellen.

«Russland er begynt å bli fryktet og hatet igjen, og igjen truer vi verden med atomvåpen. Vi ber deg derfor å trekke deg fordi dine synspunkter og styringsmodeller er håpløst utdaterte og skadelige for utviklingen av Russland og utviklingen av dets menneskelige potensial.»

Representantene fra både Moskva og St Petersburg anklager Putin for forræderi.

Mottok et fjell av støttebrev

De russiske representantenes dristige opprør er av en eller annen grunn blitt oversett av norske medier. Dette selv om rapporten om knusende kritikk av Putin også sto på trykk i The Washington Post 9. september.

Der sa også Nikita Yuferev, en av de syv rådmennene som underskrev dokumentet, at «disse forespørslene er skrevet for folk som fortsatt er i Russland, og som propagandaen prøver å fremstille som en minoritet».

Yuferev sa også at etter at appellen deres gikk viralt på russiske sosiale medier, mottok rådmennene et fjell av støttebrev fra folk. De tilbyr alt fra juridisk hjelp til donasjoner for å dekke bøtene som sannsynligvis vil bli ilagt politikerne.

Utfordrer herved norske bystyrer

De russiske representantenes modige protest mot krigen bekrefter at den politiske og økonomiske avantgarde i Europa i dag ofte er å finne i byer og bystyrer.

Det gjelder ikke bare Russland. Den samme situasjonen ser vi også i Polen og Ungarn, hvis regjering flørter med autoritarisme, mens ordførerne målbærer en liberaldemokratisk politikk.

Jeg utfordrer herved norske bystyrer fra de største i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim til de mindre landet rundt til å offentliggjøre sin solidaritet med modige russiske kolleger som nå forfølges på brutalt vis.

Denne aksjonen må ikke stoppe i Norge. Den må spres mellom bystyrekolleger i Norden, Europa og den frie verden.