Snåsamannens honorar

8 minutter siden

I et innlegg lørdag om Durek Verrett kommer Maryam Iqbal Tahir inn på Snåsamannen og viderefører myten om at han aldri tok betaling for å hjelpe. Det trodde jeg også da jeg ga ut boken «Profeten fra Snåsa». Men så begynte folk å ringe meg fra Nord-Trøndelag og fortalte de utroligste selvopplevde historier, stikk i strid med det bildet som ble tegnet av ham i mediene. Dette gjorde at jeg skrev en ny bok: «Snåsamannen – Helbredelsene, spådommene, løgnene».

Flere jeg snakket med, hadde lagt igjen en hundrelapp etter å ha konsultert Snåsamannen på 80-tallet. Én av hans gamle venner fortalte at det var det man pleide å gjøre. Men helbrederen hadde nok helt rett når han stadig gjentok at han hadde aldri bedt om betaling. Det sto et Norgesglass eller en skål der med sedler i, og de fleste pasienter skjønte hvorfor.

En gang kom en bil til Snåsa med flere pasienter fra Namdalen. Underveis snakket de om hvor mye man burde betale. Den første som ble sluppet inn, spurte hva han skulle ha i honorar. Svaret lød: «Det snakket dere jo om i bilen.» Ganske snedig, ikke sant? Han sa ikke at han ville ha betaling, men han sa ikke nei heller. Isteden bekreftet han sitt rykte som synsk: Han visste hva de hadde snakket om!

Ronnie Johanson, forfatter