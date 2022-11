Rasering av psykiatrimiljø ved OUS?

NRK kan melde om arrow-outward-link store budsjettproblemer ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus (OUS). Ledelsen vurderer drastiske sparetiltak som kan rasere en lang rekke fagmiljøer og svekke behandlingstilbudene til de mest utsatte pasientgruppene i samfunnet vårt: pasienter med tidlig psykose, rusavhengighet og alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Alvorlige personlighetsforstyrrelser rammer omtrent 10 prosent av befolkningen. Prototypen er emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Kunnskapen om dette var lenge svært dårlig, og i fagfeltet hersket det en betydelig behandlingspessimisme. Dette har endret seg radikalt de senere årene på grunn av forskning, bedre fagkompetanse og allmenne samfunnsendringer.

Fagmiljøet ved OUS har vært en drivende kraft i denne endringsprosessen, nasjonalt som internasjonalt.

Knutepunktet har vært Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker som er lokalisert til Ullevål sykehus. Her drives det spesialisert behandling for Oslos befolkning.

I tillegg finner vi Nettverk for personlighetsforstyrrelser som kvalitetssikrer virksomheten ved 20 forskjellige behandlingsenheter spredt over hele landet, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og et kvalitetslaboratorium for psykoterapi som også har landsdekkende oppgaver med å støtte fagmiljøer ellers i landet.

Miljøet har vært et senter for forskning, det har utviklet og kvalitetssikret tester og testprosedyrer, produsert undervisningsmateriell, arrangert en lang rekke kurs og skrevet banebrytende lærebøker. Denne virksomheten til sammen har bidratt til at behandlingstilbudet for personer med personlighetsforstyrrelser i Norge er bedre enn i de fleste andre land i Europa, Sverige og Danmark inkludert.

Dette miljøet er nå i fare for å bli rasert ved at virksomheten blir splittet opp og spredt for alle vinder. Dette for å spare penger og dekke opp for budsjettproblemer i andre deler av OUS. Det går virkelig ikke an. Noen må protestere!

Sigmund Karterud, professor i psykiatri