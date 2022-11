Kan bedrifter bli gode nok på beredskap?

Debattredaksjonen

28 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Beredskap sett i lys av 9/11.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Med dagens hybride krigføring som bakteppe har eksperter på beredskap fått «full attention» hos ledelsen. Nå prioriteres sikkerhet: Scenarioer defineres, konkrete planer for virksomheten skrives, data kopieres og speiles til tredjepart. Målet er å planlegge hvordan bedriften raskt skal være oppe igjen skulle ulykken skje. Kan vi bli gode nok på å forberede oss på det verst tenkelige?

For 21 år siden var jeg ansvarlig for beredskap i British Telecom. På fagkonferanse i Palm Springs hørte jeg et foredrag av en som var sikkerhetsansvarlig for et finansselskap. Han fortalte hvilke scenarioer han hadde forberedt i sin bedrift. Det inkluderte «total utslettelse».

Han hadde gått så langt at planer og beskrivelser av datasystemene allerede var kopiert og lagret hos tredjepart. Alle nøkkelroller var tydelig beskrevet. Det var inngått avtale med et bemanningsselskap og «skyggeansatt» navngitte personer som passet i nøkkelrollene, skulle det utenkelige skje. Hans jobb var å reetablere selskapet, å være fullt oppe og gå, i løpet av få dager.

Ja, vi var imponerte. Men på middagen mandag kveld, 10. september det året, snakket vi om at vi egentlig syntes han dro planleggingen og forberedelsene vel langt. Var total utslettelse et realistisk scenario? Skulle man bruke penger på å tenke det utenkelige?

Selskapet hans hadde kontor i the South Tower.

Geir Balsnes , direktør, Advisory Services, NTT Data Business Solutions