Om skolefravær, skyld og ansvar

14.06.2023 23:00

Psykologspesialist Line Warholm avlegger meg en visitt i Aftenposten 6. juni. Utgangspunktet var en kommentarartikkel jeg skrev i Morgenbladet om skolefravær. I den opprinnelige kommentaren min diskuterte jeg hvordan skolen som institusjon tar stadig mer plass i barn og unges liv. Jeg spør om dette slår særlig uheldig ut for de barna som ikke trives på skolen, og om man må se oppblomstringen av skolefravær som en reaksjon på en skolehverdag som for mange oppleves både utmattende og utrygg. Ifølge Warholm legger jeg dermed «all skyld på skolen» og frikjenner indirekte foreldrene for ansvar.

Å gjengi dette som at jeg gir skolen «all skyld» er en misforståelse. I boken «Skolevegringsmysteriet» jeg ga ut med arkitekt og kommentator Gaute Brochmann i fjor, skriver vi at årsaken til skolefravær nok er delt mellom foreldre, skole, digitale plattformer og generelle samfunnsendringer. Ofte virker disse i kombinasjon, men løsningen er likevel skolen. Ikke fordi «skolen har mest skyld», men fordi det er det eneste området der målrettet strukturell endring er mulig.

Jeg mener også at alle foreldre har et ansvar for å oppdra barna sine og få dem på skolen. Men inntrykket mitt er at det vet de aller fleste foreldre også utmerket godt, selv uten at de trenger å bli minnet på det. Snarere opplever mange foreldre med barn med skolefravær, ikke minst mødre, mye skyld og skam, å bli stigmatisert som udugelig foreldre og i verste fall å bli meldt til barnevernet. Nylig kom sågar barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) med en beklagelse til alle foreldre som har opplevd at skolen har sendt bekymringsmelding til barnevernet uten at vilkårene for meldeplikt er oppfylt.

Som Warholm er inne på, er dette feltet ofte preget av en lite konstruktiv leting etter skyld. Det er jeg enig i. Men skal vi ta skolefravær på alvor som et samfunnsproblem, kan vi ikke bare behandle det som enkelttilfeller. Vi må også spørre om vi har skapt et system der stadig flere faller av i svingene. Noe annet ville være en ansvarsfraskrivelse.

Ole Jacob Madsen, professor i kultur- og samfunnspsykologi, Universitetet i Oslo