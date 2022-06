De siste dagenes hendelser i USA og Norge viser et farlig samrøre av hat og fobier

Jan-Erik Smilden Journalist, historiker og forfatter

Folk har strømmet til for å legge blomster utenfor utestedene rundt London pub i Oslo etter skytingen natt til lørdag.

Taliban, andre ekstreme islamister og ekstremister på høyresiden har minst to saker til felles. De er stort sett kvinnefiendtlige og homofober.

For rundt 50 år siden ble abort legalisert i USA gjennom en domsavsigelse i amerikansk høyesterett, den såkalte Roe mot Wade-saken. Torsdag opphevet den samme rettsinstansen denne loven og lar nå USAs enkeltstater bestemme.

For 50 år siden ble den såkalte homoloven opphevet i Norge. Natt til lørdag ble to mennesker drept og 21 skadet under Pride-feiring i Oslo.

Høyesterettsavgjørelsen i USA er et resultat av at tidligere president Donald Trump klarte å sikre et ultrakonservativt flertall gjennom tre kontroversielle utnevnelser. At det i et notat vurderes om også prevensjon bør forbys, gjør saken enda verre. Men dette er folk ved sine fulle fem, selv om de har tankegods fra middelalderen.

Om den terrorsiktede 42-årige flyktningen Zaniar Matapour fra den kurdiske delen av Iran var ved sine fulle fem natt til lørdag, vet man foreløpig ikke, bare at han har hatt store psykiske problemer. Men han har ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) inngått i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge.

Ytre høyre

Det hører med til historien at flere amerikanske medier slår fast at det nå er mer liberale abortlover i det Taliban-styrte Afghanistan enn i Texas. I Afghanistan er abort tillatt når det er fare for morens helse eller for at barnet vil bli født med deformiteter. Amerikanske velgere godt ute på høyresiden jubler over høyesteretts abortvedtak.

Grupper på ytre høyre i Norge bruker nå all sin energi på å trekke islamkortet etter Pride-drapene. Det er bare å gå inn på sosiale medier for å se hvordan muslimer generelt får kollektiv skyld for det som skjedde i Oslo. De er et fremmedelement i Norge, blir det som vanlig hevdet.

Minst to saker til felles

Når det gjelder Matapours mentale helse, får vel psykiaterne uttale seg om den saken først. I mellomtiden er det interessant å merke seg at både Taliban, andre ekstreme islamister og ekstremister på høyresiden har minst to saker til felles.

De er stort sett kvinnefiendtlige og homofober. Islamistene hater de kristne. Ytre høyre, som ikke minst i USA bruker Gud og Jesus for alt de er verdt, hater muslimer.

Jeg skrev nylig på Facebook at en del folk på ytre høyre fløy nå har et problem ettersom de både er islamofober og homofober. En av mine venner mente jeg også burde skrevet at konservative muslimer og islamister ville hatt et lignende problem hvis en høyreekstremist hadde begått terror mot homofile. Han har rett, alt er «samme ulla».

Store sprang bakover

I 2022 er det også rundt 50 år siden kvinnekampen for alvor ble satt på dagsordenen i Vesten. I dag er det ikke bare USAs konservative som tar store sprang bakover når det gjelder kvinners rettigheter. Det ser man ikke minst i EU-land som Ungarn og Polen og i autoritære land som Russland.

To stikkord er abortforbud og vold mot kvinner i hjemmet. Til og med det spanske ytre høyrepartiet Vox har meldt seg på: Kommer de til makten, skal det ikke lenger være straffbart å banke opp kona.

Trussel mot demokrati, likestilling, homofile

Det liberale demokratiet er truet fra mange kanter. Trusselen kommer både fra muslimske og kristne ekstremister, fra ultra-høyregrupper og fra ultra-ekstremister på ytre venstre.

De siste dagenes hendelser i USA og Norge viser at disse gruppene står langt farligere nær hverandre enn det man vanligvis tenker over. De er en trussel mot demokrati, mot likestilling og mot homofile. Dette er et samrøre av hat og fobier.