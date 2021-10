Ikke la pandemiens mønster bli fremtidens monster!

Lennart Lorås Professor, Høgskulen på Vestlandet

Pandemien har vært en ekstraordinær belastning for de flestes samliv, skriver Lennart Lorås, professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Nå som samfunnet åpner opp igjen, vil mange par slite med samlivsmønstre de utviklet under pandemien. Men det finnes en vei ut!

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange par vil slite nå som hverdagen, slik vi kjente den før pandemien, er i ferd med å komme tilbake. Felles for mange av parene er at de hadde gode samliv før pandemien brøt ut.

Samliv som var preget av kjente, gjensidige forventninger til hverandre. En hverdag organisert i mønstre som sikret både nærhet og individuelle «pusterom». Mønstre som så brått forsvant.

Avslørte problemer

Egenskaper ved sin/e kjære som man hadde lært seg å leve med, ble kanskje med den økte tiden sammen til irritasjon. Kanskje avslørte nettopp tiden underliggende problemer i relasjonen? Eller kanskje tiden i seg selv skapte problemer?

Ettersom isolasjonen var uten tidshorisont, og derfor kunne oppleves å vare evig, kunne selv små irritasjonsmomenter vokse seg til «fjell» av konflikter. Konflikter som ofte ble forstått som negative individuelle egenskaper ved den andre.

På den ene siden var verden blitt liten. På den andre siden var den blitt grenseløs og farlig. En verden som tvang frem nye mønstre.

Utrygghet og usikkerhet

Mønstre utviklet under pandemien hadde viktige funksjoner, men vil med stor sannsynlighet trenge betydelige tilpasninger nå som hverdagen er på vei tilbake. Mange opplever det likevel utrygt å bryte kjente samhandlingsmønstre.

Og med utrygghet kommer usikkerhet. Med usikkerhet kommer misforståelser. Resultatet er derfor at mange isteden holder på selv uhensiktsmessige samlivsmønstre.

Mønsteret blir monsteret!

Albert Einstein sa en gang at definisjonen på galskap er å gjøre den samme tingen flere ganger og forvente ulikt resultat. Det er mye riktig i det. Likevel er det slik de fleste av oss håndterer problemer.

Hvem er ansvarlig?

Problemer kan sjelden isoleres til en identifisert skyldner. For mange av parene som har hatt det vanskelig under pandemien, er vanskene et resultat av å ha levd i en ekstraordinær situasjon over lang tid. Pandemien har vært problemet, men partneren er blitt stilt ansvarlig!

Pandemien har stilt ekstraordinære krav til oss alle. Krav de færreste av oss har repertoar til å håndtere. Det er derfor kanskje urettferdig å vurdere våre relasjoner med utgangspunkt i en ekstraordinær situasjon? Sannsynligvis vil også de fleste av oss komme til kort om vi skal vurderes under slike vilkår.

Fire spørsmål

Et første steg mot ønskede endringer kan være å heller lete i parets relasjonelle styrker og egen par/familiehistorie. Still dere spørsmålene:

Hvilke verdier er det viktig for oss som par/familie at vi ivaretar i den nye hverdagen?

Hvilke mønstre fra hverdagslivet før pandemien ønsker vi å beholde?

Hvilke mønstre utviklet under pandemien ønsker vi å ta med oss videre?

Hvordan skal vi evaluere vårt nye samlivsmønster?

Pandemien har vært en ekstraordinær belastning for de flestes samliv. En belastning som gjorde det nødvendig å endre etablerte samlivsmønstre, gitt den ekstraordinære situasjonen vi befant oss i.

Gjenåpningen av samfunnet vil føre til at mange av de samlivsmønstre som pandemien «tvang» frem ikke lenger er hensiktsmessige.

Vi bør derfor finne frem til våre relasjonelle styrker og suksesshistorier fra tidligere og bruke de som utgangspunkt for å finne nye foretrukne måter å leve sammen på. En leting som krever ekspertkompetanse. En ekspertkompetanse som bare parene og familiene selv kan inneha.

Ikke la mønsteret bli monsteret!