Vi hadde et lite håp, klimaforskermannen min og jeg, om at politikerne så muligheten under koronaen

Inger-Marie Schjønberg Oslo

Nå nettopp

Vi hadde muligheten, men tok den ikke. Nå åpner vi opp etter å ha gitt milliarder til en døende flytrafikkbransje, skriver Inger-Marie Schjønberg.

Men nå sparkes samfunnet og forbruket i gang med dobbel hastighet.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg husker vi satt på kafé da nedstengingen hadde vart lenge. Det var lave smittetall, få andre påbud og åpne barnehager en stund om dagen.

Klimaforskermannen min forsøkte å forklare meg at nedstengingen, med lav flytrafikk, lav produksjon, lavt forbruk og lite trafikk, slik må vi ha det fremover, permanent, sa han, for å løse klimakrisen.

Det var noe optimistisk med samtalen vår. Han var desillusjonert og nedtrykt og trodde ikke dette kunne gå, men jeg var naiv, idealistisk og hadde troen på at pandemien ville legge føringer for en enorm og banebrytende omstilling. Litt som i barneboken jeg leste som liten, der Barbapappa og familien bygget et romskip og dro til en ny grønn planet der ingen forurenset lenger.

Vi hadde likevel begge et håp om at politikerne så denne muligheten.

Så altså, slik som under nedstengingen i 2020, slik må vi leve for å løse klimakrisen, fortalte klimaforskeren meg med et sukk, der vi satt og stirret på pappkoppene våre.

Men nå åpner vi opp, etter å ha gitt milliarder til en døende flytrafikkbransje. Vi kjøper flybilletter for å reise lengst mulig, og vi sparker i gang samfunnet og forbruket med dobbel hastighet. For det er jo så mye vi må ta igjen.

Koronaens tid er snart over. Den kom som en fryktelig påminner om hvordan vi må legge om livet for å møte klimakrisen. En krise som vil være mye verre, men som vi lukker ører og øyne for.

Vi hadde muligheten. Vi tok den ikke. Jeg gruer meg til de enorme klimaendringene som nå vil møte oss. Det finnes ingen «quick fix», ingen Pfizer-vaksine mot dem. Kun banebrytende omstilling. Som nå vil koste så uendelig mye mer.

Og i mellomtiden er det tropenetter i Finnmark. Byer brenner ned til grunnen i Canada, og byer flommer over i Tyskland.

Vi snakker sjelden om løsninger på klimakrisen nå om dagen, klimaforskermannen min og jeg.