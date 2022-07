Politiets stivbente regler for sperring av stjålet ID-kort hjelper kun tyvene

Liv og Thor Bagge-Skarheim Follo

Liv og Thor Bagge-Skarheim mener det var lite hjelp å få fra politiet i Follo da de ble frastjålet ID-kortet på bilferie.

De som har laget slike regler, kan umulig vite hva de gjør.

Dersom du mister lommeboken på ferie i dag, mister du heldigvis ikke hele ferielønnen lenger. Bankkortet kan enkelt sperres på sekunder ved å logge deg inn i nettbanken eller ved å ringe til banken.

Men har du tenkt på hva som skjer når du mister ID-kortet ditt? Ulempene ved ID-tyveri er mange, men lite visste vi at hjelp til å sperre kortet, skulle være så begrenset.

Tyveri på bilferie

I sommer ble vi ble frastjålet en mobiltelefon fra bobilen vår mens vi sov. Telefonen hadde tilhørende kortholderdeksel. Det inneholdt blant annet to visakort, ID-kort og to bankkort. Vi fikk raskt sperret begge bankkortene via nettbanken ved hjelp av den andre telefonen vår.

Det største problemet viste seg å være sperring av ID-kortet.

Vi anmeldte tyveriet til Follo-politiet på e-post og telefon. Politiets digitale skjema for anmeldelse virket ikke. Det virket ikke for to år siden heller, da vi ble frastjålet en sykkel. Derfor måtte vi ringe dem for å få en e-postadresse (som ikke var å finne på politiets nettsider). Anmeldelsen måtte skje skriftlig.

Liten hjelp å få fra politiet

Vi ba politiet sperre ID-kortet, men det kunne visst bare skje ved personlig fremmøte. Siden vi var i utlandet da ranet skjedde, og skulle være utenlands på forskjellige steder i fire til seks uker, var det vanskelig. Vi prøvde å få kontakt med ambassaden, men der kunne man kun bestille time via e-post. Finnes det ikke et raskere system for å unngå ID-svindel?

Ekteparet var på ferie med bobilen da de ble frastjålet mobil og ID-kort.

Igjen ringte vi politiet i Follo og hadde en idé om at vår sønn på 50 år (med samme etternavn) kunne møte på politistasjonen og samtidig ringe oss, slik at vi alle kunne snakke sammen. Han hadde til og med en fremtidsfullmakt fra oss.

En slik fullmakt skal egentlig gjelde hvis vi blir senile, men vi tenkte at den som et unntak, kunne hjelpe i situasjonen vi nå står i.

Vi skjønner at det ikke skal gå an ved anskaffelse av nytt ID-kort, men her gjaldt det kun sperring. Vi hadde til og med passene med oss og kunne oppgitt alle opplysningene som står i dem.

Uforståelig regelverk

Men akk, nei. Regler er regler og kan ikke fravikes. Politidamen i luken undersøkte med tjenestemenn oppover i systemet, men svaret var et klart nei. Makan til stivbenthet og regelrytteri!

De som har laget slike regler, kan umulig vite hva de gjør. De eneste som hjelpes, er tyvene. Det gjaldt kun sperring av ID-kort etter anmeldelse av tyveri. Politiet har nå henlagt saken fordi det ikke kan gis signalement på tyven(e).

Tenk på alt tyven kan bruke ID-kortet til!

Uforståelig regelverk. Skjønn det den som vil. Vi skjønner det ikke.