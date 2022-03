Kort sagt, torsdag 31. mars

Hva Gorbatsjov ble fortalt

Kjell Dragnes, journalist og tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, skriver 24. mars at det er en myte at den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov ble fortalt at Nato aldri ville bli utvidet mot øst. Løftene gjaldt Øst-Tyskland, ikke Polen med flere land.

Han henviser til Gorbatsjov, men det er feil. Gorbatsjov sier ved samme tilfelle at Nato-utvidelsen var «et stort mistak. Det var definitivt et brudd mot ånden i de uttalelser og i de forsikringer som ble gitt oss i 1990».

National Security Archive i Washington har nærmere 50 dokumenter, brev og møtereferater med presidentene George Bush og François Mitterrand, kansleren Helmut Kohl, statsministrene Margaret Thatcher og John Major og utenriksministrene James Baker, Hans-Dietrich Genscher og Douglas Hurd, som alle viser at Gorbatsjov og Boris Jeltsin i 1990–1993 ble gitt forsikringer om at Nato aldri ville bli utvidet mot øst.

I mars 1991, på spørsmål om østeuropeernes interesse for Nato, svarte John Major: «Noe slikt kommer ikke til å skje.»

Russland protesterte skarpt, men aksepterte utvidelsen i 1999 og 2004. En utvidelse til Ukraina var en «rød linje». Det betyr krig. USA har siden 2008 drevet Ukrainas medlemskap i Nato. At det ville lede til en krig, var helt forutsigelig.

Ola Tunander, professor emeritus, Institutt for fredsforskning (Prio)