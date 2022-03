Hvorfor sitter en av mediesjefene for Qatar-VM bak lås og slå?

John Peder Egenæs Generalsekretær, Amnesty International Norge

Frank Conde Tangberg Prosjektleder i Amnesty International Norge

Klokken tikker. VMs ettermæle er i ferd med å bli veldig mørkt. Fotballmyndighetene må utøve et press som er så hardt at det gir resultater, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser migrantarbeidere i Lusail stadium i den qatarske hovedstaden Doha i 2019.

Abdullah Ibhais er offer for en urettferdig rettssak. Qatar må løslate tobarnsfaren.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samtidig som NRK-journalister er på vei for å møte mediesjefen i VM-komiteen, arresteres han. Kort tid etter er journalistene også bak gitter. Journalistene ble løslatt. Det ble ikke Abdullah Ibhais.

Hvorfor ble en så høytstående person i VM-komiteen arrestert, med alt det medfører av risiko for omdømmet til en stat som allerede er verdenskjent for grove menneskerettighetsbrudd?

Ønsket ikke å tilsløre situasjonen

Den jordanske tobarnsfaren opplevde en helt annen virkelighet enn de fleste migrantarbeidere i Qatar. I motsetning til brorparten av migrantarbeiderbefolkningen på over to millioner mennesker, så hadde Ibhais en prestisjefull jobb i tilsynelatende trygge omgivelser i VM-komiteen.

Som kommunikasjonsdirektør hadde han ansvar for å planlegge og levere VM. Den 12. november 2019 ble han likevel arrestert av myndighetene.

Fotballmagasinet Josimar har rapportert om riften internt i VM-komiteen, som oppsto i august 2019 etter at hundrevis av migrantarbeidere skal ha streiket. Avsløringene viser til en diskusjon mellom Ibhais og VM-komiteens leder Hassan al-Thawadi om mediehåndteringen. Ibhais skal ikke ha ønsket å tilsløre situasjonen.

Anklager om misbruk av offentlige midler

Myndighetene hevder at akkurat dette var irrelevant. De har anklaget Ibhais for misbruk av offentlige midler, bestikkelser, sammensvergelse for å bestikke og skade VM-komiteen.

Myndighetene etterforsket hvorvidt Ibhais ga fordeler i en anbudsprosess til mennesker som kan knyttes til Qatars store rival, Saudi-Arabia. Ingen beviser for dette ble lagt frem i retten.

En fremtvunget tilståelse og sultestreik

Ibhais ble avhørt i dagevis uten advokat. Han ble fortalt at de kom til å holde ham i arrest i seks måneder uten å få se advokaten eller familien sin. Ibhais forteller at han ble utsatt for trusler om fysisk mishandling. De fremmet trusler om å skade familien. Tilståelsen var fremtvunget, og Ibhais forsøkte å si ifra om dette dagen etter uten at myndighetene gjorde noe.

21. desember 2019 ble han løslatt på kausjon. 29. april 2021 ble han dømt til fem års fengsel og bot. Mot slutten av året ga han flere intervjuer. Han hadde altså planlagt et intervju med NRK 15. november.

En måned senere ble dommen opprettholdt, men straffen ble redusert til tre års fengsel. Ibhais anket.

Ingen bevis for at Ibhais har begått noe kriminelt

Saken til Ibhais er preget av rykter som bidrar til å tåkelegge situasjonen. Amnesty har analysert dommene. Det fremlegges ingen bevis for at Ibhais har begått noe kriminelt, utenom den fremtvungne tilståelsen. Hvorfor la ikke myndighetene frem andre bevis knyttet til anbudsprosessen dersom det var bestikkelser inne i bildet?

Anklagene om trusler og en fremtvungen tilståelse bør også etterforskes

Ibhais er offer for en urettferdig rettssak. Qatar må løslate ham. Anklagene om trusler og en fremtvungen tilståelse bør også etterforskes med mål om å stille de ansvarlige for retten.

Klokken tikker. VMs ettermæle er i ferd med å bli veldig mørkt. Skal Qatar snu denne trenden, må fotballmyndighetene utøve et press som er så hardt at det gir resultater.