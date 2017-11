«Hei, jeg heter Lina. Jeg er nyutdannet lærer med 100 praksisrelaterte dager og skal nå bli din kontaktlærer i tre år» Dette er realiteten for oss lærerstudenter når vi om 1,5 år har vitnemålet i hånden som sertifisert godkjent lærer. Hvordan kan vi bli sertifisert som godkjente lærere med kun 20 uker praksis?

Spør du oss, blir vi kastet ut i jobb helt uforberedt i møte med barn. Hvordan vi skal skrive metodedel til en forskningsartikkel derimot, dét kan vi!

Åtte timer med barnet ditt, fem dager i uken

Nylig økte Kunnskapsdepartementet minstekravet om antall praksisdager fra 100 til 115, da lærerutdanningen ble et masterløp. I løpet av disse dagene skal man ha lært alt det man trenger for å utføre jobben grundig og profesjonelt. Men spør deg selv, ville du latt barnet ditt få en hjerneoperasjon av en kirurg som kun har 100 dager i felten? Han har jo lest utallige bøker på latin, så det lar seg vel gjøre?

Du skjønner, det er slik vi lærerstudenter opplever det i møte med skolen. Det kan hende vi aldri har vært på et eneste foreldremøte eller utviklingssamtale eller sendt en bekymringsmelding til barnevernet.

Enkelte har kanskje undervist to timer pr. uke i praksis, summert blir det 46 undervisningstimer på 5 år i lærerutdanningen. Dette skal visstnok være tilstrekkelig for å bli kontaktlærer for barnet ditt.

For å bli advokat må man ha studert fem år med jus og i tillegg jobbet i to år som advokatfullmektig med juridisk praksis. Hvilke signaler sender egentlig det?

Det er fint å vite at man kan få en god advokat om man ønsker byggetillatelse, men den personen som skal tilbringe inntil åtte timer med barnet ditt fem dager i uken, og lære det å bli en god samfunnsborger, er kanskje ikke like viktig?

Det er ikke fagkompetansen det står på

Det vi egentlig trenger trening i, er å bli gode menneskekjennere, vite hvordan man skal samhandle med barn og bygge relasjoner. I tillegg til dette kommer foreldresamarbeid, utviklingssamtaler, kontakt med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnevernstjenesten, you name it!

De fleste studenter tilhører aldersgruppen 20–30 år. Vi vil ikke akkurat si at det er vår aldersgruppe som omgås mest med barn på fritiden. Så hvis ikke vi er sammen med dem, hvordan kan vi da lære dem å kjenne?

PISA-sjokket slo ned i norsk skole da vi var dårligere enn mange andre europeiske land. Løsningen ble å styrke den faglige kunnskapen til lærere. Vi trenger jo tross alt å lese flere tusen sider for å forklare 8. klasse at 2. verdenskrig startet i 1939 ...

Vi lærerstudenter merker selv at det ikke er fagkompetansen det står på, men kunnskap om hvordan best mulig undervise barna deres gjennom inkludering, tilrettelegging og variert undervisning.

Profesjonelle lærere trenger profesjonspraksis

Da vi er ferdig utdannet forventes det at vi skal takle alle arbeidsoppgaver som lærerrollen omfatter. I teorien skal vi ha kunnskap om hvordan å undervise og ta vare på barna deres, men betyr det at vi kan utføre dette i praksis?

Hvorfor har lærerutdanningen minstekrav på 100 dager, når andre profesjonsutdanninger har mer? Vårt ønske er at lærerutdanningen får økt antall praksisdager. Det er jo tross alt her vi får realistiske erfaringer med hva det innebærer å være en profesjonell lærer.

Men, vi er flinke med barn altså!

