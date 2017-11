Mjølstad, Brelin og Roksund reiser i Aftenposten en velkommen debatt om svangerskapsdiabetes (SVD). Den er en del av den generelle debatten om prioriteringer i helsevesenet. Men de bidrar ikke til nye praktiske retningslinjer for SVD

Over- og underbehandling

Moderne svangerskapsomsorg har som hovedformål å forebygge alvorlige svangerskapskomplikasjoner og fremme langsiktig helse for mor og barn.

De gravide i dag er eldre og har høyere kroppsvekt. Dette gir flere gravide med forstyrrelser i blodsukkeret og økt risiko for blant annet svangerskapsforgiftning, store barn og fastsittende skuldre under fødsel.

Den nye definisjonen av SVD baserer seg på en internasjonalt anerkjent sammenheng mellom kvinnens blodsukker og risikoen for slike komplikasjoner Vi har lagt oss på et høyere blodsukkernivå enn anbefalt av WHO nettopp for å unngå «overdiagnostisering». Det er viktig å være klar over at helsevesenet ikke bare står overfor såkalt «overbehandling», men også for «underbehandling».

Det er sannsynlig at en hadde mistet nær halvparten av dem som hadde SVD med de gamle retningslinjene. At tidligere anbefalinger var mer bekvemme for helsetjenesten er ikke et argument for videreføring når de ikke holder mål.

Sukkerbelastning

Det er selvfølgelig ikke slik at de som får gjort sukkerbelastning er «unormale» slik innlegget hevder. Formålet med å gjøre sukkerbelastningen er jo nettopp å finne den mindre delen som har SVD. SVD er en tilstand hos enkelte gravide og ikke en sykdom, men vil ofte være en del av økt risiko, sammen med høy kroppsvekt og stor vektøkning i svangerskapet, som nå fanges opp. Det er også vist at behandling med kosthold og eventuelt medisiner kan bedre tilstanden for barnet.

Artikkelforfatterne hevder at de nye retningslinjene kan medføre sykeliggjøring og bekymring. Vår erfaring er at gravide er svært motivert for å gjøre det beste for barnet de bærer. Vil kvinner som får vite at man ved en sukkerbelastningstest kan finne dem som har en doblet risiko for komplikasjoner det finnes god behandling for, mene at dette er en unødvendig test? Det er ikke vår erfaring.

Vi antar at forfatterne ikke er uenige i at det bør finnes retningslinjer for påvisning og oppfølging av SVD.

Udokumentert

Påstanden om at de nye retningslinjene vil bli uhåndterlige for helsevesenet, er udokumentert. I dag er det svært stor forskjell på hvordan SVD oppdages og behandles i de ulike fylkene. Slik kan vi ikke ha det.

Kvinner skal møte lik praksis fra helsepersonell når det gjelder den risikoen høyt blodsukker og alvorlig fedme representerer. Ressurser som nå brukes til tilfeldig prøvetaking skal brukes for å finne og behandle kvinner som utvikler svangerskapsdiabetes. Det vil bidra til å skape en enda bedre svangerskapsomsorg.

Kristian F. Hanssen, professor, stoffskiftesykdommer

Anne Karen Jenum, professor, allmennmedisin

Tore Henriksen, professor, fødselshjelp og kvinnesykdommer

Kirsti Bjerkan, ernæringsfysiolog

Hilde Beate Gudim, fastlege

Helene O. Holm, jordmor/diabetessykepleier

Hrafnkell B. Thordarson, overlege stoffskiftesykdommer

