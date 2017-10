Fjernsynsbileta frå Barcelona førre helga var fæle og skammelege.

Fæle av di dei mana fram minne eg trudde var gløymde: Frå Franco-diktaturet si undertrykking, dei første åra på 1970-talet.

Og skammelege fordi dei skildra hendingar i 2017 i eit demokratisk land.

Marit Hommedal

Det spanske politiet si brutale framferd mot katalanarar som ville stemma i ei folkerøysting, fekk tankane inn på korleis politiet slo etter kragebein, ryggsøyler og kneskåler i demonstrasjonar for demokrati i 1972.

Barcelona var den gongen eit kulturelt og politisk sentrum for den demokratiske opposisjonen.

Protestsongane var mange og høgstemte, forlag gav ut bøker som på underfundig vis kritiserte styresmaktene i diktaturet, og munkane i Montserrat-klosteret støtta opposisjonen ved å gi ut tidsskrift og bøker, og ved å setja seg imot Franco sin ideologiske overbygning, nasjonalkatolisismen, som lét religionen styra prinsippa for politisk styring.

Vi som i desse siste åra av diktaturet gjesta og studerte i både Barcelona og Madrid, kunne ikkje unngå å leggja merke til den betente motsetnaden mellom dei to byane. Barcelona som det økonomiske lokomotivet historisk sett, og Madrid der dei politiske avgjerdene blei tekne. Barcelona og Catalonia-regionen hadde to merkevarer:

Det katalanske språket og FC Barcelona, som no reklamerte med at dette var meir enn ein klubb. Medan el Barҫa blei sett på som eit flaggskip for demokratiet, var Real Madrid Franco-regimet sin ambassadør.

Diktaturet i grava

Overgangen til demokrati etter at Franco og diktaturet gjekk i grava i 1975 er blitt sett på som ein modell som andre — Latin-Amerika, tidlegare austblokkland — studerte, men ikkje klarte å etterlikna.

Spania blei delt inn i delvis sjølvstyrte regionar, og alt såg ut til å vera fryd og gammen. Men ting endrar seg, også demokrati.

«På 2000-talet er ikkje alt som det var på 1900-talet,» sa fotballtrenaren Pep Guardiola hin dagen, og hinta med det på dagens situasjon i Catalonia. Katalanarar meiner dei har den folkelege legitimiteten på si side for ei folkerøysting om sjølvstende, mot PP-regjeringa si insistering på ei grunnlov dei nektar å diskutera endring av.

Heilt sidan katalanarane i 2005–2006 diskuterte ei fornying av sjølvstyrestatutta, har det konservative PP (Partido Popular), den gongen i opposisjon, no i regjering, klaga inn desse statutta og sidan forslaga om sjølvstende for den spanske forfatningsdomstolen.

PP tok dette namnet i 1989 for å fjerna seg frå forløparen AP (Alianza Popular) sin arv frå Franco-tida. For mange katalanarar, og også for underteikna, blei hendingane sist helg ei påminning om at Franco enno kastar skugge over partiet.

