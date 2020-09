Å drive psykisk vold mot andre er ikke en ytring

Jørgen Lorentzen Forsker

Nå nettopp

Fanny Bråten i Sian rev sider ut av Koranen under en demonstrasjon i Oslo. Geir Olsen/NTB scanpix

Min sympati er alltid på de undertryktes og svakes side.

Jeg vil takke justisminister Monica Mæland og kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm for to gode og saklige kommentarer til mitt frittenkende innlegg om hvordan vi skal møte åpenbart rasistiske provokasjoner fra organisasjoner som Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Til Mæland har jeg ikke annet å si enn at jeg er helt enig i at vi skal stille høye krav til politiet, og at vi aldri skal møte ytringer og demonstrasjoner med vold.

Til Slettholm vil jeg si at min kronikk overhodet ikke dreiet seg om blasfemi, men var et forsøk på å tenke fritt om hvordan man skal stoppe en situasjon som ser ut til å ha kommet ut av kontroll, og hvor våre ungdommer begynner å slåss med politiet. Slike situasjoner kan lett ende med radikalisering og en trussel mot samfunnets ønske om stabilitet og ro og orden.

To tanker

Jeg tillot meg derfor å skrive ut to tanker. Den ene om vi kan bruke rasismeparagrafen slik at det er mulig å forby handlinger som er en trussel mot demokratiet i seg selv eller folkegrupper. Det vil si forby rasistiske eller nazistiske provokasjoner som å brenne eller rive i stykker Koranen. Det er ikke det samme som å forby organisasjoner, slik Slettholm fortolker det.

Jørgen Ludvig Lorentzen, kjønnsforsker. Han er leder i Stiftelsen Hedda, en organisasjon som jobber med kunstneriske prosjekter med fokus på likestilling, demokrati og menneskerettigheter.

Det andre er å fortolke brenning, spytting eller å rive i stykker Koranen som en voldsform. Det er jo ganske åpenbart at mange mennesker opplever det som vold. I voldsforskningen er begreper som materiell vold og psykisk vold innarbeidet og vil ofte kunne ha like sterke konsekvenser for menneskers ve og vel som fysisk vold.

Stoler på Antirasistisk Senter

Jeg anser ikke det å rive Koranen i stykker som en ytring, men dette kan selvfølgelig diskuteres. Ytringer foregår gjennom skrift eller tale (eller dans, musikk, bevegelser, teater osv.). Ytringer skal kunne provosere og utfordre, slik jeg tydeligvis også har gjort. Ytringer skal også få oss til å tenke nytt, slik jeg ønsket. Men ytringer er ikke å drive psykisk vold mot andre.

Disse to siste dagene har vist meg hvor utbredt rasistiske holdninger er i Norge, også blant dem som er flittigst til å ytre seg i sosiale medier. Det skremmer meg. Min sympati er alltid på de undertryktes og svakes side, også i Black Life Matters-bevegelsen. Vi må derfor som ansvarlige samfunnsborgere gjøre alt for at ikke antirasister skal bli kriminalisert av naziprovokasjoner. Jeg ser at Antirasistisk Senter nå tar alvorlig tak i dette, og jeg setter min lit til deres arbeid.