Det sitter langt inne å skaffe seg en rullator, men når du har valget mellom å komme deg ut, eller å bli sittende inne i sofaen og kjenne på aldersrelaterte plager, da kryper du til korset og skaffer deg en rullator. Å herlighet for en glede og lykke!

Nå kan du gå rimelig langt. Du kan putte diverse varer i kurven. Ja, du kan til og med sette deg på den og hvile om nødvendig. Så langt er alt bra, og vi burde være takknemlige for at det finnes et hjelpemiddel som er så nyttig.

For så vidt er det ikke rullatorens skyld at vi synes det er vanskelig å be om hjelp for å få med doningen på offentlige transportmidler eller i trapper. De fleste tog-, buss- og trikkeførere er alltid hjelpsomme og Oslo by er full av snille folk. Jeg blir utrolig glad når noen tilbyr hjelp i vanskelige situasjoner.

Imidlertid etterlyses en Petter Smart som kan fornye og forbedre rullatoren, så den blir litt kulere og lettere å håndtere. Designen er trolig ikke fornyet siden den ble oppfunnet, i motsetning til andre spektakulære fremkomstmidler. Uansett er rullatoren gull verdt for dem som er avhengige av den.

Se videoen av Einrun Mo Holmerud med rullator i Oslos gater: