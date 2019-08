Kollega Janne Haaland Matlary (Aftenposten 12. august) er misfornøyd med Aftenposten-journalist Ingrid Brekkes analyse av Ungarns statsminister Viktor Orbans sommertale i Tusnadfürdö.

Hun mener Brekke feilinformerer om hva Orban egentlig ønsker når han argumenterer for et «illiberalt demokrati».

Problemet er bare at det er Matlary som feilinformerer.

Der Brekke diskuterte både hva Orban sier og hva han gjør, underkommuniserer Matlary fullstendig hva som faktisk skjer.

Systematisk nedbygging av demokratiske institusjoner

Utviklingen i Ungarn handler nemlig ikke bare om en tilbakevending til tradisjonelle nasjonalkonservative verdier (nasjonen, familien og kristendom), men en systematisk nedbygging av eller angrep på sentrale demokratiske institusjoner, inkludert domstolenes uavhengighet, mediemangfold, akademisk frihet og endring av spillereglene knyttet til valg som favoriserer eget parti.

Matlary presenterer derimot Ungarn som et fullt fungerende demokrati. Og selv om hun vedgår at dømmende makt ikke er særlig sterk, slår hun entydig fast at «maktfordeling finnes selvsagt også i Ungarn».

Dette er simpelthen ikke tilfellet.

Den anerkjente institusjonen Freedom House konkluderer med at Ungarn nå, som det eneste landet i EU, bare er «delvis fritt». Alle andre seriøse demokratiindekser viser tilsvarende utvikling.

V-Dem-prosjektet, delvis utviklet ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, viser at det ungarske demokratiet – i den grad det fortsatt er et demokrati – nå befinner seg midt mellom Norge og Russland.