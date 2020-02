Venstres Guri Melby tar frem storsleggen i sitt svar til meg om chrombooks i Stavangerskolen. Hun påstår at Rødt driver en «krig mot det digitale i skolen» og hevder at jeg har fått gjennomslag for «digital rensing av Stavanger-skolen».

Stig B. Hansen

La meg minne Melby om hva som skjer i Stavanger. Klasser med barn ned til fem års alder vil fortsatt ha tilgang på digitale hjelpemidler i skolen. Derimot mener vi at det ikke er hensiktsmessig at barna på 1.–4. trinn skal få med seg hver sin chromebook hjem.

Først når de begynner i 5. klasse, og leksemengden vokser, skal hvert barn få med seg sin egen chromebook hjem. Er dette digital rensing? Folkemord på skjerm?

Chromebook som barnevakt

Melby har rett i at gode lærere ikke bruker chromebook som barnevakt, og derfor har lærerne i Stavanger fortsatt tilgang på chromebook fra første klasse. Spørsmålet vi her snakker om, er om foreldre også skal påtvinges kommunal chromebook i hjemmet allerede fra året barna fyller seks.

Hva Melby selv mener om dette er ikke godt å bli klok på, for plutselig skriver hun: «Kanskje skal ikke alle ha nettbrett eller PC fra første klasse. Men dette er et valg som må tas på skolen.»

Hver enkelt lærer bestemmer

Ja, men da burde Melby bejuble vårt vedtak! Der sier vi at fremfor at politikerne påtvinger alle skoler å sende chromebook med elevene hjem fra første klasse, er det nå hver enkelt lærer som bestemmer når maskinen skal brukes. Så bestemmer foreldrene frem til barna er ni-ti år gamle om de skal ha tilgang til chromebook hjemme.

Såpass tiltro til enkeltmenneskene må selv en Venstre-politiker ha.

Det er skuffende at Melby ikke klarer å forholde seg til nyanser i debatten om skjerm i skolen. En av mine bekymringer er at mange unge gutter sliter med å lese kompliserte tekster. Her virker det som om noen stortingsrepresentanter også har litt å gå på.