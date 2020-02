Som en ung arkitekt og vokst opp på Grønland siden årtusenskiftet, har jeg ventet lenge på redningsaksjonen for Oslos mest belastede bydel.

Det offentlige har i årevis utvist en vane for å legge tunge rusinstitusjoner, kommunale boliger, og gi manglende oppfølging til området med Norges høyeste fattigdomsandel og befolkningstetthet. Det er på tide å la det private næringslivet gjøre det de kan best: Verne om deres egne interesser.

For en forsømt bydel som Grønland, vil det i så fall være første gang bydelen kan få den omsorgen den fortjener.

En beboerstyrt redningsaksjon

I studietiden flyttet jeg til Jægersborggade i København. Gaten var den gang beryktet for skuddveksling, bandekrig og hasjssalg. Takket være oppveksten på Grønland ble jeg ikke skremt av dette, og bosatte meg der tross advarsler. Den forvandlingen jeg etter hvert ble vitne til, har gitt en større forståelse for hva enkeltpersoners drivkraft kan bety for en hel bydel.

I Jægerborggade begynte beboerne å ta opp kampen mot kriminaliteten i gaten. Engasjerte beboere dannet en gruppe for å presse hasjselgerne ut. Løsningen var å leie ut sykkelbodene på gateplan til til uavhengige oppstartsbedrifter.

I løpet av de åtte årene jeg bodde i gaten, transformerte Jægersborggade seg fra å være et overbelastet strøk med kriminalitet døgnet rundt, til at Vogue skrev artikkelen «All of the Coolest Spots in Copenhagen Are on This Street». Magasinet lovpriste gatens varierte utvalg av Michelinrestauranter, bakeri, butikker og kafeer.

Til slutt gikk Københavns overborgmester ut og lovde at hasjselgerne skulle ut av Jægersborggade. Et halvt år senere var de flyttet 200 meter til Nørrebroparken, men i det minste var det ikke synlig kriminalitet i det nå svært hippe og populære Jægersborggade.

Gentrifisering er en balansekunst

Gentrifisering kan virke svært ekskluderende i bybildet dersom det styres utelukkende av markedsinteresser fremfor lokalt engasjement. Men et sted midt mellom forfall og presskanner har man en levende og mangfoldig bydel.

Beboerne må bruke det private næringslivet til sin fordel. Gi private aktører muligheten til å bevise at de evner å løfte Grønland og samtidig verne om beboernes interesser og bydelens mangfoldige egenart.

