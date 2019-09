Hilde Østby er i sin anmeldelse 21. september av min litterære veiviser Oslo. Et eventyr så til de grader på bærtur at den ikke kan bli stående uimotsagt.

En anmelder må selvsagt mene hva hun vil. Men man må forutsette at anmelderen har god sjangerkunnskap.

Østby synes at boken omtaler for mye gammel litteratur, for mange eldre forfattere og for få kvinner. Den blir «antikvarisk» og «romantisk».

Vanlig sjanger i utlandet

Boken er så vidt jeg vet den første litterære guide til Oslo. Det er en vanlig sjanger i utlandet.

Slike bøker skal åpne byen gjennom litterære sitater og samtidig fremstille en lettfattelig litteraturhistorie. Jeg har tatt utgangspunkt i vår litteraturhistorie fra tidlig 1800-tall og fremover.

I de fleste slike bøker er det ikke vanlig å nevnte samtidslitteraturen i det hele tatt – eller man bare sveiper over den. Victor Hugo får mye plass i reiseføreren til Paris, mens Dickens er blant hovedpersonene i bøkene om London.

Det er i denne tradisjonen at min bok står, og jeg lurer på om anmelderen kjenner sjangeren i det hele tatt.

Ikke nok for Østby

Jeg har vanskelig for å se at Lillelord skulle være en «ufarlig» roman, bare fordi den foregår på vestkanten og på begynnelsen av 1900-tallet.

Og jeg synes det er en smule grotesk å bli bebreidet for å ha med for mye stoff om Wergeland. I mine øyne er hans toleransebudskap spesielt relevant i dag, og han er vanskelig å hoppe bukk over om man vil forstå fremveksten av samfunnet vårt.

Østby vil heller at jeg skulle gått gatelangs med Bjørg Vik, som hun savner i boken. Men Vik er med, skjønt ikke med like mange linjer som Undset eller Hamsun. Det tror jeg Bjørg ville vært innforstått med.

Stenersen, Tor

I det hele tatt har jeg tatt med mer samtidslitteratur og lagt større vekt på kjønnsfordelingen enn det som er vanlig i slike bøker, uten at jeg har drevet med millimeterkvotering.

Men det er ikke nok for Østby at Camilla Collett og Aasta Hansteen er viet bred plass. Hun synes allikevel det blir for mye Saabye Christensen og Solstad og synes at jeg i stedet skulle tatt med Cecilie Thoresen (som aldri skrev noen bok) og Amalie Skram (som nok hører hjemme i en litterær reisefører til Bergen).

Det eneste kapittelet som finner nåde for Østbys uromantiske øyne, er kapittelet fra Groruddalen. Men alt som er eldre enn Østbys fødselsdag, er passé, og hun raljerer over dette idet hun forklarer avisens lesere at min by ikke er «hennes» by, siden hun selv har fått adresse østpå.

At hun videre påstår at ord som lakune eller inkommensurabel ikke har vært i bruk «på fem generasjoner», er hennes sak.

Boken som foreligger

Hundrevis av forfattere har skrevet i, fra og om Oslo. I en slik bok må man vektlegge dem som er blitt stående. Jo nærmere vi kommer vår tid, desto vanskeligere er det å avgjøre hva som vil stå seg.

Østby skriver imidlertid rett ut at hun ønsker seg en annen bok, «mindre støvete og kanonisk», om dagens Oslo-forfattere, med vekt på kvinnelige skribenter. Den boken er hun selvsagt velkommen til å skrive, men som anmelder burde hun ha forholdt seg til boken som foreligger og tradisjonen den står i.

Her finner du bokanmeldelsen Erik Fosnes Hansen svarer på: Erik Fosnes Hansens litterære Oslo-guide er ufarlig, romantisk og antikvarisk