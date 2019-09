«Muslimfiendtlighet har en helt annen agenda enn religionskritikk. En ondskapsfull agenda. En kunnskapsløs agenda», skriver nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, i et debattinnlegg i dagens Aftenposten. Han mener at disse aktørene bedriver stråmannsargumentasjon og i den hensikt fortegner f.eks. islams kvinnesyn.

Kohn fastslår således at æresvold er ikke en religiøs praksis, og hevder at «70 prosent av partnerdrap i Norge begås av ikke-muslimske nordmenn».

Nei, det gjør de ikke.

Overrepresentert blant gjerningspersoner

Innvandrere passerte etniske nordmenn som gjerningsmenn i 2007, og står for 47 prosent av alle partnerdrap i Norge i perioden 2000–2019. Det viser en grundig granskning VG gjorde i 2019.

Avisen regner innvandrere som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, så gruppen gjerningsmenn født i Norge inkluderer annengenerasjons innvandrere. Av gjerningspersoner i 2000–2019 er 86 født i Norge, mens 82 er født i utlandet.

Den vanligste landbakgrunnen for gjerningspersoner med innvandringsbakgrunn er Iran, Afghanistan, Irak og Somalia.

Tilsammen begås nærmere ett av to partnerdrap av personer med utenlandsk opprinnelse. Det er dermed en kraftig overrepresentasjon da innvandrerbefolkningen i Norge i dag utgjør 17,7 prosent av det totale folketallet.

... Og blant ofre

Kvinner med innvandrerbakgrunn er da også overrepresentert på landets krisesentre. Allerede i 2013 var andelen innvandrerkvinner ved krisesentre 66 prosent – to av tre. I 2016 økte andelen til 67 prosent. Av dem skal det sies at 30 prosent er eller var gift med en norsk mann. Av barn som må søke akutt hjelp ved krisesentre, har hele 59 prosent innvandrerbakgrunn.

Det er også et faktum at hele 47 prosent av barn som er involvert i familievoldssaker, har innvandrerbakgrunn. Det viser en gjennomgang av dommer i familievoldssaker utført av NRK i 2018. De fleste har bakgrunn fra Afrika og Asia, hovedsakelig Afghanistan og Pakistan.

Religion viktig kulturbærer

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen, som mener at tallene er urovekkende, sa til Aftenposten at statistikken kan forklares med kulturelle og juridiske forskjeller samt at «mye handler om æreskultur».

I motsetning til hva Kohn forsøker å gi inntrykk av, går det ikke noe skarpt skille mellom religiøs og kulturell praksis, av den enkle grunn at religion er en av verdens største, for ikke å si den største, kulturbærere. Det vet nok Kohn også, ettersom han benytter seg av feilaktige tall for å relativisere bort en ubehagelig virkelighet.

Teksten er først publisert på Gjenstridig.no.