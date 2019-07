Det blir mye skam for tiden. Eldre kan tidvis føle en slags skam over egen alder, men høyst personlig. Når vi nå får høre at vi bør skamme oss over helt dagligdagse ting, blir det fort en belastning, også helsemessig. Vi trekker oss tilbake, vil ikke være med. Moral og samvittighet er noe personlig som ikke utøves unisont.

Vanlig liv blir skambelagt

«Du burde skamme deg», sitter i oss som noe ubehagelig fra barneårene. Det er herskerteknikk når noen kaster skam over oss. Særlig over det vi gjør av lyst eller vane. Det kan være en biltur i byen, en helsetur til varmere strøk, å spise kjøtt, skifte underbukse hver dag, bruke klær som blir til mikroplast – eller gjøre ingenting.

Å leve vanlige liv er i ferd med å bli skambelagt. Vi sier ja til miljøvett, men gapestokken er ikke motiverende for å få folk med?

Gulrot er bedre enn pisk

Da skjer det samme med oss som da vi var barn, vi trekker oss tilbake og vil ikke delta. Gulrot er bedre valg enn pisk, for å få oppslutning. Miljøvett er noe positivt. Skam det motsatte.

Et godt eksempel på miljøvett som eldre er med på, er den rosa bussen. Den kjører nå i enkelte bydeler i Oslo. Egen bil eller drosje er ut. Den rosa bussen er inn. Den henter deg der du er, bringer deg dit du skal og tilbake igjen. Alt til honnørpris.

Miljøtiltak vil få langt større oppslutning når det kobles til gode, alternative løsninger, fremfor trusler om gapestokk. Skam dreier seg om noe vi har gjort, mens miljøvett er noe vi skal vise fremover. Helsen styrkes dessuten av lystfølelser. Vi eldre jakter ikke lysten på å bli yngre. Tvert imot, vi har lyst til å bli eldre i et godt miljø – uten å skamme oss.