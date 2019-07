I et debattinnlegg i Aftenposten 23. juli belyser Monica Csango med rette de store utfordringene jødiske minoritetsgrupper står overfor i Norge og i Europa. Men hun har også en analyse av Satiriks’ «Scrabble-sketsj» som jeg mener er uriktig.

Det har kommet noen sterke reaksjoner rundt publiseringen før helgen. Mange har ytret seg i sosiale medier og andre steder, gjerne med påstander om antisemittisme. De etterlyser en strammere kontroll av hva som slipper til på NRKs plattformer

Kunne brukt andre minoriteter

Satiriks-sketsjen handler om to menn som spiller Scrabble. Den ene tilhører en utsatt minoritet, og den andre, som ikke gjør det, har funnet et dypt krenkende ord knyttet til minoriteten. Han vegrer seg naturligvis for å bruke ordet – men hvis han ikke gjør det, vil han tape. Det er det «store» dilemmaet i fortellingen. Virkemiddelet i en slik fremstilling må nødvendigvis være sterkt. Ordet som skal staves, må være umoralsk og krenkende for minoriteten som er representert. Ellers er det ikke et vanskelig dilemma. Det var hele vitsen, uten undertekst eller dypere mening.

Det blir stilt spørsmål ved om vi kunne brukt andre minoriteter. Selvsagt kunne vi det. En homofil ville kunne blitt satt overfor noe grovt homofobisk, en muslim noe nedsettende om Muhammed. Det er mange eksempler. Man kan naturligvis mene hva man vil når det kommer til om denne sketsjen er morsom eller ikke. Meningene er delte, slik det ofte er med humor. Men sketsjen er ikke antisemittisk eller rasistisk. Hadde vi ment det, ville vi naturligvis ikke publisert den.

Ikke tydelige nok

Vår lærdom i denne saken er at vi kanskje ikke har vært tydelige nok. Enkelte har oppfattet sketsjen med nær motsatt poeng enn hva utgangspunktet var ment. Det må vi naturligvis ta på egen kappe. Ordet som brukes, er et svært sterkt virkemiddel.

Jeg skjønner at bruken i seg selv kan være støtende for mange. Men i denne konteksten er poenget at man ikke kan eller skal bruke slike ord. Så jeg kan berolige Csango med at NRK er på hennes side i arbeidet med å belyse utfordringene og trygge dagliglivet til utsatte minoriteter.