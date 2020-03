Flere og flere må i hjemmekarantene eller isolasjon med mulig eller påvist koronasmitte. Mange må leve med bekymring for om de har smittet andre eller for å være smittet selv.

Studier over de psykologiske konsekvensene av slike karantener viser betydelige negative konsekvenser i form av infeksjonsfrykt, sinne, påtrengende tanker m.m. (Brooks og medarbeidere, 2020).

Stressfaktorene i situasjonen inkluderer kjedsomhet, inadekvat informasjon, problemer med tilgang på husholdningsvarer, finansielt tap og stigma.

Her følger noen råd om hvordan den psykologiske belastningen ved isoleringen kan håndteres.

Hvordan best leve med karantene? Her er fem tips.

1. Husk at du gjør en viktig samfunnsoppgave!

Ved å være i karantene hjelper du andre. Du bidrar til å redusere muligheten for at andre skal bli syke. Du viser samfunnsansvar gjennom din altruistiske handling. Om du tenker slik, opprettholder du selvrespekt og hindrer stigma.

Når karanteneperioden er over, skal vi andre huske dette og ikke holde avstand til dem som har utført en samfunnsplikt.

2. Hold deg i aktivitet, etabler rutiner for dagene

Aktiviteter, rutiner og struktur gir dagen form og forutsigbarhet. Det motvirker hjelpeløshet. I en usikker situasjon gir det trygghet.

Fysisk trening, personlig hygiene, måltider til faste tider og andre regelmessige aktiviteter bidrar til orden i en ny og uoversiktlig situasjon.

3. Sosial kontakt er en viktig aktivitet

Sosiale medier gir mulighet for å samtale og se andre via Facebook, Skype og andre sosiale medier. Denne sosiale kontakten blir spesielt viktig under karantenen. «Stay in touch!» Legg det inn som et fast punkt i dagsplanen.

4. Ta kontroll over bekymringstanker

Det er normalt å få bekymringstanker om egen sykdom eller hvem en potensielt har smittet. Tar slike tanker mye plass, kan du forsøke å styre dem bedre.

Distraksjon bringer ned uro. Se filmer eller serier på nettbrett eller TV, spill dataspill, løs kryssord eller bruk Facetime/Skype for å samtale med andre uten at virus og sykdom er hovedemne.

Du kan også utsette bekymringene dine. Da setter du av en fast tid (10-20 minutter), hvor du kan bekymre deg så mye du vil. Når bekymringene kommer utenom denne tiden, så sier du til deg selv: «Dette skal jeg tenke på i bekymringstiden min, ikke nå». Gjentas dette ofte nok, automatiseres tanken.

Ikke legg bekymringstiden til sent på kvelden. Kommer bekymringene, så ikke bli irritert på deg selv. Bare gjenta at dette tar du i bekymringstiden.

5. Nok med noen få nyhetsoppdateringer om dagen

Vi vet fra dem som opplever tragedier, at et stort nyhetsinntak i etterkant påvirker dem negativt. Om du skjermer deg fra stadige medieoppslag om virussituasjonen, vil du dempe din egen uro og engstelse. En fast daglig oppdatering fra en edruelig kilde er nok. Gå gjerne inn på Helsenorge eller Helsedirektoratets sider.