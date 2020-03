I Dagbladet 2. mars fortsetter Silje Hjemdal (Frp) sin offensiv mot det elitistiske Kulturrådet som «sløser» med penger til «ytterst smale kunstprosjekter» på bekostning av «kunst folk vil ha».

Debatten startet da Vi menn og Nettavisen skrev at Kulturrådet har gitt teaterregissør Vegard Vinge og hans makker Ida Müller millionstøtte for å bæsje og tisse på scenen. Det var til å le av.

Moroa fortsatte da maleren Odd Nerdrum entret manesjen, trampende rundt som en elefant i glasshus med uttalelser som «Pengene kunne blitt brukt til å kjøpe inn mine verker». At Nerdrum selv ble dømt (og siden benådet) for grovt skattesvik, samt har malt en kvinne som bæsjer i skogen, så han ut til å ha glemt. Og vi lo!

Så fulgte Frps Silje Hjemdal opp med å foreslå å bytte ut Kulturrådet med en «folkejury» som kan representere «folk flest» når kulturpenger skal deles ut.

Plutselig satte latteren seg i halsen. For ligner ikke dette mistenkelig på noe vi har hørt før?

Dypt problematiske ideer

«Kunstneren skaper ikke for kunstneren, men, i likhet med alle andre, skaper han for folket! Og vi skal sørge for at det er folket som fra nå av igjen vil bli utkalt for å bedømme hans kunst». Disse ordene ble uttalt ved åpningen av Den store tyske kunstutstilling i 1937. Av Adolf Hitler.

Utstillingen viste «forbilledlig» kunst, med tradisjonelle motiver i et klassisk formspråk som «vanlige folk kan forstå». Parallelt viste nazistene utstillingen Entartete Kunst, med «degenererte» verker med ikke-naturalistisk formspråk og modernistiske idéer, som var uforståelige for «vanlige, sunne folk».

I lys av dette fremstår Hjemdals ideer som dypt problematiske. Den klassiske maleren Nerdrum topper det med at «Kulturrådet (…) er tjenere av en syk kunstideologi» hvis endemål er «nedbryting av den klassiske sivilisasjon». Slikt tankegods hører hjemme på historiens skraphaug.

Knapt bedre norgesambassadører

Hverken Nerdrum eller Hjemdal har sett Vinge og Müllers stykker, som har gjort enorm suksess i utlandet.

Du finner knapt bedre norgesambassadører innen teaterfeltet enn dem. Derfor får de støtte fra Kulturrådet. Ikke for å bæsje og tisse på scenen, men for å kunne fortsette å kunne utvikle seg og levere teaterkunst i verdensklasse.

Allikevel blir Vinge og flere andre samtidskunstnere utsatt for mobbing – av clickbait-journalister og folk som aldri har satt seg inn i hva de egentlig driver med.

Populistiske krefter

Det er jo ikke nytt at kunstfeltet er under press fra ulike hold, men det virker som at kampen hardner til, og at populistiske krefter nå fører en systematisk offensiv mot det verdigrunnlag som det frie kunstfeltet er tuftet på. Mot oss alle som verdsetter den frie tanke og kulturutfoldelse.

I en slik tid er det viktigere enn noensinne at kunst- og kulturfeltet er årvåkne og innsatsvillige til å forsvare sin eksistens.

Selv tror jeg at Vinge/Müllers forestillinger blir sett av mange «vanlige, sunne folk» som fremdeles har nysgjerrigheten, toleransen og åpenheten i behold. Og som dessuten også er skattebetalere!