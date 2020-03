Kort sagt, mandag 23. mars

Medienes behov for oppmerksomhet gjør at de dramatiserer noen få koronadødsfall

Myndighetenes tiltak tar sikte på at ikke helsevesenet skal bli overbelastet. Det vil si at man må unngå at for mange trenger helsehjelp på samme tid. Heldigvis er det stor oppslutning om tiltakene som blir iverksatt.

Få blir smittet, noen få av disse blir alvorlig syke, og noen ytterst få av disse dør. Men – i mediene fokuseres det mye på antall smittede og antall døde. Og gjerne på en måte som dramatiserer tallene, særlig når det gjelder antall døde. Underforstått, dette er personer som ellers ikke ville dødd.

I Norge dør noe over 40.000 hvert år. Det vi vet om dem som nå har dødd i Norge, er at de sannsynligvis ville vært blant disse, uavhengig av koronasmitte. Det samme gjelder Italia, hvor antallet som dør årlig sannsynligvis ligger rundt 500.000, hvis de har samme dødelighet som Norge.

Det som burde være fokus, er derfor hvilke tiltak som bør iverksettes for å utsette dødstidspunktet for noen ytterst få, en kort stund, og for noen enda færre, litt lengre. Å dramatisere noen få dødsfall fordi de skyldes korona, må skyldes medienes behov for oppmerksomhet.

Vær varsom-plakaten har et punkt, 4.1., hvor det står: Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Bjørn Hol, filosof