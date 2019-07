Sosiolog Sara Fanny M. Sandberg Vik har forsket på hvordan det «oppleves å være skeiv i Oslo». Erfaringene er med på å prege hvor i Oslo skeive oppholder seg og hvor de ønsker å bo, skriver Vik, og opplyser at Jernbanetorget og Grønland oppleves som utrygt.

Sara Fanny Sandberg Vik

Vik mener at det skyldes medias fremstilling av bydelen: « ... Kanskje spesielt de fremstillingene og formeningene som dannes gjennom mediebilder om stedet, gjør at de oppleves negativt.»

Det kan ikke ha noe med hvem som bor på Grønland og hvilke holdninger de har til skeive, da?

Negative holdninger til homofile

Delbydelen Grønland hadde i 2016 en innvandrerandel på 56 prosent. De største gruppene er somaliere og pakistanere. Hva slags holdninger har de til homofile?

Det kartla Fafo i 2017, og andelen som mener at homofili aldri er ok, er svært høy. Andelen unge som mener homofili aldri er akseptabelt er 44 prosent (somalisk bakgrunn), 42 prosent (marokkansk bakgrunn) og 41 (pakistansk bakgrunn). For de eldre er tallene enda verre.

Det er fort gjort ikke å føle seg nevneverdig velkommen i dette selskapet. Ikke minst fordi en stor del er unge menn, som uansett bakgrunn, er den mest voldstilbøyelige gruppen på kloden.

Forskjell på opprinnelsesland

De er ikke utpreget åpne for andre livssyn. På spørsmål om man er helt eller delvis enig i at «min religion/mitt livssyn er det eneste akseptable», svarer hele 60 prosent av somaliere bekreftende, 55 prosent afghanere og 44 prosent pakistanere.

Det vil altså si at en svært stor andel av beboerne på Grønland ikke tolererer skeive, og heller ikke er åpne for å gjøre det med det første.

Grünerløkka og Bislett oppgis derimot som trygge delbydeler. I 2016 var innvandrerandelen henholdsvis 47 og 34 prosent på Grünerløkka og Bislett. De største gruppene der er svensker og polakker. Hva svarer de på Fafos spørsmål om homofili er ok? Andelen som svarer negativt er henholdsvis 2 og 8 prosent.

Unngår å fremstå stigmatiserende

Men Vik har et løsningsforslag: Oslo kommune kan bare male noen av byggene på Grønland i fine farger. Det reagerer nemlig skeive positivt på, skriver hun.

Hvilke farger man eventuelt bør male beboerne der i sies det derimot ingen ting om, men det er jo også en langt mer ubehagelig problemstilling å ta tak i og man vil jo helst ikke fremstå som stigmatiserende. Bedre å oppfordre til fargebruk og flere grøntområder da. Får vi foreslå utstrakt bruk av fargen lyserosa?

Det vil jo gjøre underverker med beboernes holdninger, samtidig som skeive vil strømme til området for å beundre arkitekturen, de fine fargene, lukte på blomster og sukke betatt over den grønlandske regnbuen med glitter på. Og alle enhjørningene som sikkert kommer til å løpe rundt i gatene der, selvsagt.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter