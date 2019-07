Per Kristian Bjørkeng skrev nylig i Aftenposten om sin handletur i Shanghai. Som mange andre besøkene hadde han lagt turen innom en ny attraksjon i Kina: Supermarkedet Hema. Han traff både levende sjømat og robotiserte kelnere.

Med god grunn stilte han spørsmålet om det han fikk servert, var en smakebit av fremtidens varehandel. Bjørkeng har helt rett i at Kina er verdens mest avanserte netthandelsmarked, men hva norske aktører virkelig kan lære fra Hema og andre kinesiske selskap, gikk han ikke i dybden på. Som bosatt i Shanghai ser jeg en rekke spennende mulighet for læring, til og med kopiering, fra Kina.

Ikke alt kan fungere

Karl Munthe Kaas fra kolonial.no og Harald Andersen fra Virke var inne på noen viktige forskjeller som gjør at de kinesiske konseptene ikke kan fungere i Norge. I Shanghai bor det 30 millioner mennesker, stort sett i høye boligblokker, og altså kan en enkelt butikk eller et lager betjene et stort antall kunder. I tillegg er lønningene til de som plukker varene til handlekurven, og de som kjører dem hjem til kundene, svært lave.

Det norske aktører kan lære mye av, er brukervennlighet. Kunden står virkelig i fokus i Kina. For eksempel er folk her svært opptatt av matsikkerhet, og et viktig verktøy for god tilgang på informasjon er QR-koden. Disse piksel-firkantene dukket opp i Norge for mange år siden, men slo aldri an.

Det var før gode smarttelefoner og 4G. I Hema-butikken ser man eksempel på hvordan de i dag gir svært god brukeropplevelse: Du kan skanne QR-koder på en rekke varer og for eksempel se sertifikater for økologisk produksjon eller video fra grisefarmen. Jeg tror mange norske kunder ville satt pris på en titt i grisefjøset når de i sommer skal handle grillkoteletter.

Humor brukes mye

Et annet eksempel er bruk av humor. Dette er et gjennomgangstema i det digitale Kina: I de kinesiske appene er det rett og slett mye moro, og på grunn av dette oppleves de som veldig «menneskelige».

Humor i kombinasjon med utstrakt bruk av video gjør netthandel underholdende. Nylig traff jeg Luyu Yang, en av grunnleggerne av TikTok (det første kinesiske sosiale mediet som har slått an i Norge). Han formulerte dette godt: Det å tulle har vist seg å være en universell egenskap!

Supermarkedet Hema kommer ikke til Norge. Men Alipay, et annet Alibaba-selskap, har inngått samarbeid med Vipps, og TikTok vokser raskt. For å forstå mer av ledende digital innovasjon bør flere gjøre som Aftenpostens journalist: Komme til Kina for å se noe annet enn Den kinesiske mur.