Willy Pedersen har rett. Det er på tide at samfunnet tar en prat om cannabis. Bjørn Røse vil derimot boikotte kunnskap og maner til fortsatt stigmatisering av cannabisbrukere. Det bør tolkes som et tegn på at forbudstilhengerne har gått tom for argumenter.

Professor i sosiologi Willy Pedersen skrev nylig i Aftenposten at samfunnet bør snakke mer om cannabis. Han beskriver at cannabisforbudet rammer de ressurssvake i samfunnet hardest. Pedersen sier den beste måten å hindre fri flyt av cannabis i samfunnet er å regulere for lovlige utsalg.

Behandles som annenrangs borgere

Skremselspropaganda om cannabis er politiets og myndighetenes strategi. Det favoriserer negative følelser som frykt fremfor objektive fakta og kunnskap, noe som gjør cannabis vanskelig å snakke om. Dette er oppskriften på stigmatisering.

En oppskrift Bjørn Røse følger pinlig nøyaktig når han påstår at kontrollert salg av cannabis er en farlig idé. Han mener at vår kollektive kognitive kapasitet er ute av stand til å regulere cannabis på en god måte. Det burde fornærme dagens NOU for rusreform og alle fremtidige, offentlige utvalg på rusfeltet.

Røse argumenterer med at alkohol fortsatt omsettes illegalt, tross legaliseringen. Han ignorerer villig det faktum at forbudet mot alkohol ble opphevet fordi det var mislykket.

Deretter stigmatiseres cannabisbrukere når han påstår at cannabis reduserer IQ og fører til psykose. Det oppfordres til å ignorere forskere som Willy Pedersen og lytte til foreldrene. Foreldre bør delta i cannabisdebatten, men at det skal skje på bekostning av forskning og kunnskap er å mane til hysteri og stigma. Den tidligere tolldirektøren fremstår mer fanatisk enn saklig.

Forbudsstrategien har gjort at de som blir tatt for bruk av cannabis, behandles som annenrangs borgere. Politiet tar bilsertifikatet fra individer som innrømmer å ha prøvd cannabis, til tross for at de aldri har kjørt bil i påvirket tilstand. Mange mister jobben og fast inntekt. Barnevern kobles inn. Bøter blir skrevet ut. Vi vet at slike destabiliserende sanksjoner fører til angst og depresjon. Stigma i seg selv kan være en katalysator for psykiske problemer.

En kamp mot vindmøller

Moralisme og straff for å styre folks rusvaner tilhører fortidens logikk. Vi vet bedre i dag. Vi tok kontroll over alkoholmarkedet ved å legalisere fordi forbudet ikke fungerte. Kontrollerte utsalg med aldersgrenser vil redusere tilgangen mindreårige har til cannabis i dag. Sårbare brukere av cannabis vil få det bedre når stigma og straff er borte. Modellene finnes mange steder.

Nederland, Spania, Uruguay og Canada bare for å nevne noen land. Men målet må være å ta det beste fra alle og lære av erfaringene deres.

Willy Pedersen har rett når han sier at legalisering av cannabis kan forebygge frislippet vi ser i dag. Forbudet kjemper en tapt kamp mot vindmøller og gjør mer skade enn nytte. Det er på høy tid at vi staker en ny retning. Så ja, la oss snakke mer om cannabis.