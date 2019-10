Forklaringen handler imidlertid lite om likestilling og mer om utfordringer med å leve opp til rigide kjønnsrollemønstre. Kvinner med funksjonsnedsettelser har like gode sjanser for å lykkes på arbeidsmarkedet som funksjonshemmede menn. Det viser en nylig publisert studie, som omfatter hele Norges befolkning, fra mitt PhD-arbeid om arbeidsinkludering av funksjonshemmede.

Oppløftende funn, vil mange kanskje tenke. Bak tallene skjuler det seg imidlertid en kjønnsdynamikk som er bekymringsfull.

Menn tar mest stryk

Funnene mine (Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education”, Work, Employment and Society, September 2019) går på tvers av tradisjonelle forventninger fra kjønnsforskningen, nemlig at kvinner med funksjonshemning straffes dobbelt for at de ikke er menn og for at de er funksjonshemmede.

Tvert imot er det menn som tar mest stryk for sin funksjonsnedsettelse. Det ser ut til at funksjonshemningen fratar menn privilegiet det vanligvis innebærer å være mann, slik at kjønnsforskjellen utjevnes.

Både dansk og amerikansk forskning (Nanna Mik-Meyer, (2015), Dianna L. Stone og Adrienne Colella (1996)) har tidligere avdekket at funksjonshemmede menn kvinneliggjøres på arbeidsplassen.

Menn med synlig funksjonshemning beskrives av sine kolleger med adjektiver som stille, ærlige, snille, uegoistiske, hjelpeløse, hypersensitive, underlegne, deprimerte, fraværende, beskjedne, nervøse, usikre og avhengige. Dette er merkelapper som sjelden assosieres med stereotypiske menn, og ofte brukes om kvinner.

Derfor påvirkes også den kvinnelige identiteten i mindre grad av funksjonshemning fordi forventede egenskaper knyttet til «kvinne» og «funksjonsnedsettelse» har en tendens til å overlappe. En slik kategorisk kjønnsforståelse er imidlertid ikke begrenset til å gjelde funksjonshemmede. Den er universell.

«Han har jo jentehår!»

«Er det en gutt eller jente?» var noe av det første min fire år gamle sønn fikk høre da han begynte i ny barnehage. «Men han har jo jentehår!», utbrøt barnet som på ingen måte var overbevist om at gutter kan ha langt hår. Det samme spørsmålet har min sønn fått utallige ganger før, også iført keiserens klær på stranden. Sosiale forventninger til kjønn er så sterke at de kulturelle kjønnsnormene til tider trumfer naturen.

Resultatet av denne rigide og dessverre dominerende måten å forstå kjønn på, er at det blir uhyre vanskelig å bryte med kjønnsforventninger for dem som ikke kan eller ønsker å leve opp til sitt objektive kjønns stereotypi.

En generell oppløsning av de sosiale kjønnsrollene slik vi kjenner dem i dag vil skape større individuell frihet til å forme egen identitet. Dette handler blant annet om å la barn først og fremst være barn, ikke prinser og prinsesser. Om å tilby klær, leker og aktiviteter uavhengig av kjønn, og om å la hvert enkelt individ utvikle sine egne interesser og evner i frihet fra tradisjonelle kjønnsroller. En slik utvikling vil komme de fleste typer mennesker til gode. Ikke bare funksjonshemmede menn og fire år gamle gutter med langt hår.