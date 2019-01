Kort sagt, søndag 27. januar

Feilaktig om NEM og bioteknologi

I onsdagens Aftenposten skriver professor Ola Myklebost et debattinnlegg der han også beskylder Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) for å hindre forskning. Myklebost sikter her til NEMs retningslinjer for genetisk forskning og skriver at NEM hevder at all genomsekvensering vil omfattes av bioteknologiloven, fordi den kan gi prediktiv genetisk informasjon.

Det forbauser meg at Myklebost fortsatt tror dette, ettersom vi hadde en diskusjon om samme tema i Vitenskapsakademiet rett før jul. NEMs retningslinjer står for en relativt liberal, noen vil si forskningsvennlig, fortolkning av bioteknologilovens regulering av forskning. NEMs retningslinjer sier:

«fortolkningen innebærer at det at en genetisk undersøkelse i forskning gir prediktiv geninformasjon, er en nødvendig, men ikke en tilstrekkelig betingelse for at studien omfattes av bioteknologiloven. I tillegg forutsettes det, at den prediktive informasjonen er av en slik karakter (handlingsutløsende) at en bør gi tilbakemelding, side 3».

De samme retningslinjene legger listen rimelig høyt for hva man bør gi tilbakemelding om til deltageren. I praksis betyr dette at mye av moderne genforskning kan foregå (også på barn) uten å være omfattet av bioteknologiloven. Retningslinjene er lett tilgjengelig på våre nettsider www.etikkom.no

Jacob C. Hølen sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)