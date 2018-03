Vi som er på Tinder og andre datingsider vet det. Vi må ikke bli lei oss når vi plutselig ikke får svar etter en kanskje lang og hyggelig kommunikasjon. Vi er dumpa!

Men selv blir jeg både såret og lei meg hver eneste gang. Plutselig er han borte, uten forklaring, bare fjernet meg.

Psykolog Thuen i Aftenposten gir råd til oss kjærestesøkende single at vi må være hardhudede om vi skal være på Tinder.

Signe Dons

Taushet som standardsvar

Taushet er blitt standardsvaret i det moderne datinguniverset. Men slike ikke-svar finnes ikke bare på nettdating-universene. Oftere og oftere hører jeg om- og erfarer selv, at taushet – i form av å ikke svare – er det nye svaret. Taushetens svarform sprer seg inn i andre av samfunnets deler og jeg liker det ikke.

En venn av meg er lei seg. Hans venn har sluttet å ta mobilen når han ringer. De har kjent hverandre i 20 år, og hans venn har skiftet livskurs, men likevel?

En liten telefon om at «takk for følget, men jeg har forandret meg, og…», så får man en forklaring på at det ikke er noe galt med deg, men et livsvalg hos den andre. Er ikke dette det minste man kan gjøre, en form for høflighet?

På jobben

Også i jobbsammenheng dukker det oftere opp: Et møte som ble avlyst. Og så sender jeg mail igjen for å booke et nytt møte. Og blir møtt med taushet.

Jeg biter meg litt fast, men så hardhudet er jeg ikke at jeg kryper og gjør meg liten for å få til et møte. Men jeg hadde likt mye bedre å få et svar, at det ikke blir noe møte likevel. Med eller uten en forklaring.

Jeg vil ikke ha tindertilstander i samfunnet. Det er ikke sunt for oss. Det gjør noe med den menneskelige omsorgen og kjærligheten mellom mennesker som bør eksistere i ulike former – mellom nettdatere, venner og også litt i næringslivet.

På twitter: @gunnhelenoye