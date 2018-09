Helseminister Bent Høie beskriver morgendagens sykehusløsninger i Oslo, og sier at avgjørelse om sykehusutbygging er hans.

Da er det hans ansvar at 50 000 sykehuspasienter skal «ut på byn» ett eller annet sted i byggeperioden - hoteller, overfylte sykehjem, eller noe slikt - i stedet for en oftest livsnødvendig innleggelse på et sykehus. Helseministeren åpenbarer derved mangel på innsikt i hvor syke sykehuspasienter ofte er.

Trenger gode fagmiljøer

Et unisont nei til en slik uverdig og farlig behandling må komme fra alle eldre og syke i Oslo, pårørende, befolkningen og politikere! Sykehuspasienter trenger gode og kompetente fagmiljøer i sykehus. Helseministerens ønske om en pakkeløsning av sykehuspasienter til overbelastede sykehjem uten fagfolk er helt vanvittige. Dette kan verken departement eller helsedirektorat stå inne for!

Dagens helseproblemer

Helseministeren har ikke løst dagens helseproblemer. OECD-rapporter viser at helsetilbudet i Norge kom dårlig ut i 2016. Over 50 prosent fikk ikke kontakt eller time med lege samme eller neste dag ved behov om hjelp, og måtte vente en uke eller lenger. For spesialisttime ventet 30 prosent eller mer i to måneder. Legen manglet tid til å snakke og forklare hos 35 prosent av paientene. Dessuten øker pasientskadene (14 prosent) i milliardklassen på grunn av manglende helsehjelp og fordi pasienten blir et «liggedøgns-problem».

Høies helsevesen fungerer ikke optimalt. Morgendagens lovnader om «mange sykehussenger» er usanne når hensikten er å sløse milliarder på Gaustad- og legge ned Ullevål sykehus, det største og mest effektive sykehus i landet!

