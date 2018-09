I høstens første «Folkeopplysningen» på NRK TV ble det sådd tvil om hvorvidt vi bør spise nøtter. Men hva sier forskningen?

Nøtter er plantemat, og vi vet at plantebaserte kosthold er forbundet med bedre helse. Stadig flere studier viser en sammenheng mellom plantebaserte kosthold og redusert risiko for sykdommer og for tidlig død. Hvorfor det?

Mye plantemat betyr ofte lite kjøtt, siden vi spiser en begrenset mengde mat. De som spiser mye (særlig prosessert) kjøtt, har en økt risiko for sykdom. Ergo kan fravær av prosessert kjøtt spille en rolle. Men ikke all plantemat er helsefremmende. Ultra-prosesserte produkter av hvitt mel, sukker og planteoljer er plantebaserte, men har lavere næringsmessig kvalitet enn råvarer.

Nøtter er sunt

Nøtter spises ofte som de høstes, eller med minimal grad av prosessering. Da er råvarens kvalitet bevart. Nøtter er propp fulle av vitaminer, mineraler, sunt fett, fytokjemikalier (antioksidanter) og fiber. Mange av stoffene kan vi nyttiggjøre oss direkte, og noen av dem er til indirekte nytte – som mat for gunstige bakterier i tarmfloraen vår.

Noen tror at nøtter er fetende fordi de er energirike. Studier rapporterer det stikk motsatte. Personer som spiser mye nøtter, har lavere forekomst av overvekt. Hvorfor det?

Nøtter er langt fra så energirike i praksis som i teorien. Vi har nemlig ingen rentbrennende forbrenningsovn i fordøyelsessystemet. Energiopptaket fra hele nøtter er langt lavere enn tidligere antatt, og en del av nøttenes energiinnhold ender opp i do.

Vi spiser for lite nøtter

Næringsstoffer fra nøtter virker også på våre biologiske metthetsmekanismer, både via hormoner fra tarmen og metabolitter fra tarmfloraen. Sammen virker disse på hypotalamus og hjelper oss å regulere appetitten.

Ernæringsfaget er uendelig komplekst. Vi er langt fra ferdige med å beskrive maten vår med tanke på å forutse helseeffekter. Men vi spiser altså for lite nøtter – kanskje nettopp fordi vi har en feilaktig oppfatning om at de er fetende?

