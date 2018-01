Norges sene Iran-respons | Steinar A. Hopland

Etter fjerde dagen nå med gateprotester i 10–12 byer i Iran er spaltene på Utenriksdepartementets hjemmesider om aktuelle saker fortsatt uten markeringer av begivenhetene.

Nordmenn som kjenner landet, håper på at de 78 millioner innbyggerne skal slippe å være underkuet og be om unnskyldning for at de finnes. Vi får et inntrykk av at vår ellers kloke utenriksminister avventer.

Skulle ikke vi heller være et eksempel for andre nasjoner og markere støtte til dem som vil ha radikal forandring? En inflasjon i galopp, et rettsapparat som avviker fra internasjonale normer, en samfunnsøkonomisk nedadgående spiral, en korrupsjonsgrad som Transparency International klassifiserer som svært høy. Dette ligger til grunn for disse kraftfulle, men siviliserte protester.

Verre er Amnesty Internationals hyppige rapporter om den konstante undertrykking av meningsytringer, av retten til å holde møter og arrestasjonene av forsiktige regimekritikere. Også i 2017 kom grundig verifiserte rapporter om henrettelser og en behandling av kvinner og ungdommer i fengsler som kjennetegner land som få vil ha kontakt med. Bare rapportene fra Stefanus-alliansen de siste par år om kristne som blir forfulgt, skulle være nok til at den norske regjering raskt gir det persiske folket støtten de trenger. Fengsling av medlemmer i husmenigheter, plagingen av dens ledere, og en livsfarlig forfølgelse av mennesker som har konvertert, er vond å være vitne til. Mange av de 22000 iranere som bor i Norge, støtter nok kampropene i disse dager. Transformasjon av en religion til et ubarmhjertig politisk program gir mindre utvikling enn det folk fortjener.

Det har ført fra en regional stormakt til et land preget av hjerneflukt, økende ungdomsarbeidsledighet (nå 27 prosent), og en fallende økonomisk status. Selv om landet, ifølge Verdensbanken, er Midtøstens nest største økonomi (etter Saudi-Arabia) og har noen sterke enkelttall, er helhetsinntrykket at de sliter mye med relasjonene til andre land. Dette merkes i dette ressursrike og stolte landet. 40 år med et uønsket styresett er nok. Norge bør intensivere sitt arbeid for å påvirke i riktig retning. Den norske utenriksminister og hennes administrasjon bør ikke nøle denne gangen, men følge Canada og USA. Si klart ifra nå!

